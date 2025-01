Богатство в пепел: Кои знаменитости загубиха домовете си в пламъците в Лос Анджелис (ВИДЕО+СНИМКИ)

Филмови и телевизионни звезди са сред стотиците хора, загубили домовете си при пожарите в Лос Анджелис, които опустошиха части от световната столица на шоубизнеса, предаде АФП. Много от тях сами споделиха за нещастието, което ги е сполетяло, а други се евакуираха безмълвно, но снимки на домовете им свидетелстват за тоталното изпепеляване на имотите им. Ето и някои от най-известните знаменитости, които са били засегнати от пожарите тази седмица.

43-годишната наследница на хотели Парис Хилтън заяви, че е гледала как домът ѝ на брега на морето в Малибу изгаря до основи на живо по телевизията. Тя написа в Instagram, че е "с разбито сърце". "Сърцето ме боли за тези, които все още са на пътя на опасността или скърбят за по-големи загуби. Опустошението е невъобразимо", написа Хилтън. По-късно тя сподели видео на петте си померана на задната седалка на колата и каза, че пътува към хотел, за да се подслони.

Двукратният носител на "Оскар" Антъни Хопкинс, може би най-известен с ролята си в "Мълчанието на агнетата", е загубил луксозния си дом. Снимки показват, че имотът на 87-годишния Хопкинс е изгорял до основи, но той все още не е направил публично изявление. Джеф Бриджис, известен с култовия филм "Големият Лебовски", също е загубил дома си в Малибу, който споделя със семейството си, съобщи негов представител пред сайта за развлекателни новини TMZ.

И Били Кристъл каза, че домът, в който е живял от 46 години, е бил разрушен и е останал само тенис кортът. "Думите не могат да опишат огромното опустошение, на което сме свидетели и което преживяваме", заяви 76-годишният Кристъл в съвместно изявление със съпругата си Джанис.

Американските медии съобщиха, че домът на актьора Юджийн Леви от "Schitt's Creek" и "Американски пай" Юджийн Леви е изгорял до основи. Преди това Леви разказа пред "Los Angeles Times" как е преминал през черния дим, за да се евакуира от квартала, в който живеят известни личности. И домът на актьора Джон Гудман е изгорял до основи, според снимки, публикувани от списание "People", на които се вижда купчина тлеещи отломки. Гудман, който участва в "Големият Лебовски", не е направил публично изявление относно имота си.

Звездата от "Междузвездни войни" Марк Хамил съобщи на последователите си в Instagram, че е избягал от дома си в Малибу заедно със съпругата си и домашното си куче, спасявайки се по път, обграден от активни пожари. 73-годишният Хамил не потвърди дали къщата му е разрушена, но каза, че семейството му "бяга за живота си".

Главната актриса от "Мръсни танци" Дженифър Грей е загубила дома си заради пожара, съобщи дъщеря ѝ в Instagram. "Снощи къщата на майка ми изгоря до основи", написа Стела Грег в Instagram. Тя добави, че Грей е в безопасност. Същата съдба е сполетила и Адам Броуди и съпругата му актриса Лейтън Мийстър. Списание "People" получи снимки на дома им, обхванат от пламъци.

Актьорът, носител на "Еми" - Джеймс Уудс, публикува видеоклип в X, на който се вижда как пламъци поглъщат дървета и храсти в близост до имота му в Пасифик Палисейдс. "Не можех да повярвам, че нашият прекрасен малък дом на хълмовете се задържа толкова дълго. Усещането е като за загуба на любим човек", заяви 77-годишният Уудс.

We were blessed to have LA fire and police depts doing their jobs so well. We are safe and out. There are several elementary schools in our neighborhood and there was an enormous community effort to evacuate the children safely. Can not speak more highly of the LA fire and LAPD. pic.twitter.com/bdsSJmvQel