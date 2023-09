Бритни Спиърс се среща с престъпник? (СНИМКА)

Още: След развода с Бритни Спиърс: Сам Асгари няма да получи нито лев от парите ѝ

След като стана ясно, че със Сам Асгари официално се развеждат, певицата явно веднага е решила да запълни празнината в сърцето си и е започнала връзка с... престъпник. Според изданието Page Six изпълнителката на "Oops!... I Did It Again" е подновила връзката си с Пол Солиз, който преди години е работил за нея.

Britney Spears has been dating criminal housekeeper Paul Richard Soliz amid Sam Asghari divorce https://t.co/7bw6tnzFYY pic.twitter.com/32vmrmK2P1 — Page Six (@PageSix) September 14, 2023

Според медията Солиз има две присъди - за шофиране без книжка и за притежание на огнестрелно оръжие, а в момента е в пробация. Все още няма коментар от певицата дали тази информация е вярна или е пълна спекулация.

