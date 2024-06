"Домът на дракона" в Ню Йорк: Вхагар кацна на ... (ВИДЕО)

ОЩЕ: Най-после: "Домът на дракона" идва до броени дни (ВИДЕО)



Гигантският надуваем дракон се почви на небостъргача в деня, в който беше пуснат първият епизод от втория сезон на "Домът на дракона". Сериалът е част от сагата "Игра на тронове" - автор е Джордж Мартин, а неговата поредица от книги, която още не е завършена, се превърна в световен феномен, след като беше екранизирана. "Домът на Дракона" отразява времето на най-голямата гражданска (братоубийствена) война при управлението на дома Таргариен във Вестерос - време, известно като "Танцът на драконите".

Вхагар - един от трите дракона, които идват във Вестерос, след като семейството на Егон Завоевателя бяга от Валирия (другите са Балерион и Меркасес, който е убит заедно с кралица Ренис в Дорн), ще остане на Емпайър Стейт Билдинг до 18 юни.

On the day the first episode of the second season of "House of the Dragon" was released, the dragon queen Vhagar was spotted on the Empire State Building. pic.twitter.com/djIIs5SQf2