Екшън на живо: 80-годишният Дани Трехо предизвика масов бой (ВИДЕО)

80-годишният Дани Трехо, когото зрителите познават добре от множество екшън роли в Холивуд, предизвика масов бой по време на чествания за Деня на независимостта в САЩ. Причината? Воден балон.

Според изданието TMZ воден балон, хвърлен от случаен гражданин, попада върху Трехо, който се намира в кабриолет наблизо. Актьорът се ядосва, излиза от автомобила и се насочва към източника на балона. Видео показва как Трехо удря пръв, а след това се заформя симпатичен масов бой. В един момент се вижда как актьорът е ударен и пада по гръб, но веднага става, явно добре трениран от всички екшън сцени, в които е участвал. След това със заучено движение Трехо грабва сгъваем стол, с който да си послужи за още по-стабилен удар, но е спрян от хората няоколо.

Every one is talking about "Danny Trejo" got knocked out. Shiiit! That man is 80 years old and landed a solid punch on a guy half his age. He got knocked down and jumped right back up! He still got the dog in him! pic.twitter.com/RIGCfEjJzQ