Кание Уест и съпругата му възмутиха италианците, ето с какво (СНИМКИ)

ОЩЕ: Кание Уест се ожени на тайна церемония (СНИМКИ)



Влюбената двойка прекарва време във Флоренция, откъдето се появяват снимки на двойката, в социалните мрежи. Двамата се разхождат в доста ексцентрични тоалети. Наскоро Бианка беше видяна да носи оскъден черен сутиен с прилепнал клин, а преди по-късно да излезе по прозрачен чорапогащник и боди.

Kanye West with his wife Bianca Censori in Italy today pic.twitter.com/kGpINw1XNs

Кание, официално подвизаващ се като Йе, също привнесе своя дял към модните им безобразия. Рапърът си беше омотал кърпа около главата си, за да се опита да прикрие самоличността си, докато почиваха в италианския град.

Looks like Kanye West is living his best life in Italy with wife Bianca Censori (📸: @itsarkangel ) pic.twitter.com/YO2d3M31eU