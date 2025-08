Кейти Пери и Джъстин Трюдо - новата звездна двойка? (ВИДЕО)

Бившият канадски премиер Джъстин Трюдо присъства на концерт на Кейти Пери в Монреал на фона на слухове, че имат интимна връзка. Фенове публикуваха видео от концерта в социалните мрежи. Кадрите показват 53-годишния Трюдо да стои сред други фенове във VIP ложата и да танцува на песните на 40-годишната Кейти Пери, да ръкопляска и да вика. За много фенове това беше пореден намек, че се срещат: „Виждали ли сте как я гледа?“, „Изглежда е във възторг“, „Е, сега е ясно, че определено се срещат.“

Двойката беше забелязана преди това да вечеря в скъп ресторант в Монреал. Говорителят на заведението потвърди във вторник, че бившият премиер и певицата са прекарали около два часа в изисканото заведение в понеделник вечерта. Статусът на връзката им обаче остава неизвестен, а самите те не са коментирали слуховете.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ