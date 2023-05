Крал Чарлз III почете Тина Търнър по изключителен начин (ВИДЕО)

След като новината за смъртта на Кралицата на рока натъжи целия свят, Чарлз позволил по време на смяната на караула пред Бъкингамския дворец да бъде изсвирен хитът на Тина Търнър "The Best".

Simply the best!! 🎼



Watch as the @WelshGuardsBand pay tribute to #TinaTurner with their version of ‘The Best’ during the #ChangingOfTheGuard 💂‍♂️



Get the latest military news 👉 https://t.co/fAN7LAiLci pic.twitter.com/aPmuSLGfLu