Тина Търнър си отиде. Но все така си остава The Best

"Не се спря 2 часа - пя, танцува, скача. Не съм виждал такова нещо. Накрая, като една изморена лъвица, дала всичко от себе си, се подпря на стойката на микрофона и каза: за последен път се виждаме. Благодаря ви за всички тези години на сцената."

Годината е 2009-а, приятел тъкмо се беше прибрал от един от последните концерти на Тина. Беше в екстаз, макар да ги делят поколения. На близо 70 години кралицата на рока беше обиколила Европа и САЩ, за да се сбогува с любимата си публика. И най-после да бъде щастлива и в личен план.

Една фурия разтърсва света на рока

Тина Търнър е родена през 1939 година в Браунвил, Тенеси. Когато е само на 17 се среща с Айк Търнър, през 1960 година те вече официално са дует - и в музиката, и в живота. И докато през следващите години с кавъри на River Deep, Mountain High и Proud Mary групата вече е на върха заради невероятния глас и енергия на Тина, в дома им трайно се е настанило насилието. Айк многократно пребива Тина, а през 1976 година след концерт в Далас тя бяга. По-късно се отказва от всички права и общи спестявания. И е готова да започне отначало. С името Тина Търнър.

Следват тежки години, в които певицата така и не успява да се завърне в класациите със соловите си проекти. Но албумът Private Dancer променя всичко. Песента What's Love Got to Do with It? става нейният първи номер едно хит. По това време Тина е на 45 - възраст, на която жените обикновено не могат да пробият в радиото. Но бариерите на този мъжки свят не могат да удържат на енергията на Тина. Малко по-късно тя се превръща в първата жена и първата тъмнокожа на корицата на списание "Ролинг Стоунс". Пълни стадиони по целия свят. През 1988 година дори поставя рекорд на "Гинес" за най-посещавано турне на солов изпълнител. Гласът ѝ е познат на всеки, а движенията ѝ са толкова емблематични, че Мик Джагър я моли да го научи да танцува.

Какво общо има любовта? Всичко.

За Тина невъзможни неща нямаше - с над 100 милиона продадени албуми и сингли тя е сред най-успешните изпълнители в света. 12-те награди "Грами" са само поредното доказателство за недостижимия ѝ талант. Прощалното ѝ турне е посетено от над 1 милион души. От 2018 година пък хиляди фенове се стичат към залите на Бродуей и Уест Енд, за да гледат мюзикъла, който разказва за уникалния ѝ живот.

Тина Търнър си отиде на 83 години. Но преди това в продължение на десетилетие неспирно ни обясняваше "Какво общо има любовта?". В нейния случай: Всичко.

Автор: Александър Детев, Дойче веле