Кухненско бягство: Как Тейлър Суифт финтира папараците (ВИДЕО)

Тейлър Суифт може би е най-известната певица в света, но това не значи, че не успява да се скрие от перманентно преследващите я папараци. Напротив. В последно време нейни почитатели разказват, че тя е усъвършенствала умението си да се измъква незабелязано, а хрумванията ѝ стават все по-оригинални и по-оригинални.

Последната история с бягство на Суифт се случва в ресторант "Spago" в Бевърли Хилс само преди няколко дни. Там певицата вечеря със своите приятелки Британи Махоумс и Линдзи Бел. Разбира се, пред вратата на ресторанта се събират доста репортери и фотографи, които чакат Суифт да приключи с вечерята си.

Тя обаче не е вчерашна и успява да се разбере с персонала да напусне обекта през задния изход в кухнята. Забавното е, че "бягството" е заснето, което означава, че Суифт все пак не е избягала съвсем от папараците, макар и от такива сред персонала на ресторанта.

imagine walking into a kitchen and SEEING TAYLOR SWIFT omg pic.twitter.com/VoRbcsrbca