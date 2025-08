Отказаха да пуснат Дженифър Лопес в бутик на Chanel в Истанбул

В понеделник, 4 август, световноизвестната американска поп звезда Дженифър Лопес се сблъска с неочаквана ситуация в Истанбул - не била допусната да влезе в бутик на Chanel, тъй като вътре било препълнено. Звездата посетила Istinye Park, един от най-престижните търговски центрове в турския мегаполис, ден преди концерта си, пише Turkiyetoday, но охраната на входа отказала да я пусне в магазина. Според свидетели на случката, тя спокойно отговорила: "Добре, няма проблем" и се насочила към съседните магазини.

По-късно служители на бутика я догонили и я поканили да влезе, но Лопес категорично отказала, съобщава patronlardunyasi.com. Звездата прекарала близо три часа, разглеждайки дрехи в съседните луксозни магазини на Celine и Beymen, където, според източници на изданието, направила покупки на стойност десетки хиляди долари.

Турските медии пишат, че концертът на Лопес в Истанбул, който е част от турнето "Up All Night: Live in 2025", ще бъде една от най-големите продукции в Турция тази година. Сцената с дължина 72 метра е проектирана специално за това събитие и е вдъхновена от историческите седем хълма на Истанбул, материалите за сцената са транспортирани от 70 камиона, а техническият екип е включвал 187 души.

