Легендарният продуцент на Nirvana Стив Албини почина от инфаркт

Снимка: Getty Images

Албини продуцира албума "In Utero" на Nirvana от 1993 г., "Surfer Rosa" на Pixies, албума "Rid Of Me" на Пи Джей Харви, както и "Walking Into Clarksdale" - единствения съвместен албум на членовете на Led Zeppelin Джими Пейдж и Робърт Плант.

Той свири и в собствените си групи Big Black, Rapeman и Shellac и основава собствено студио в Чикаго, наречено Electrical Audio, припомня БТА.

