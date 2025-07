Мистериозно изчезване след сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес: Липсва една от булчинските рокли

След тридневните бляскави тържества по случай сватбата на милиардера Джеф Безос и журналистката Лорън Санчес, медиите съобщават за мистериозното изчезване на една от нейните дизайнерски рокли. Според италианското издание Corriere della Sera един от тоалетите липсва - Санчес е пристигнала с 27 различни тоалета във Венеция, но си е тръгнала с 26. До момента не се знае коя точно рокля я няма.

Ясно е обаче, че това не е основната и най-ценна булчинска рокля — бялата дантелена рокля с поло яка от Dolce & Gabbana, с която Лорън каза "да" на остров Сан Джорджо Маджоре. Този тоалет е дело на над 900 часа ръчен труд и бе акцент в тържеството. Впечатляващият модел, с който журналистката мина под венчилото, е вдъхновен от София Лорен в култовия филм "Houseboat" от 1958 г., където тя се омъжва за Кари Грант.

As a devoted fan of both Sophia Loren and Dolce & Gabbana, I’m absolutely thrilled with this beautiful nod to la Dolce Vita



It added a refined touch to the Bezos-Sanchez wedding, recalling that iconic image from the 1958 film Houseboat with Cary Grant and Sophia Loren



Bravo! pic.twitter.com/53LauslVnF