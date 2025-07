Германия настъпи газта с оръжията за Украйна, руска провокация в Калининград (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като САЩ обявиха, че спират доставките на някои оръжия за Украйна, включително на важните за защита ракети прехващачи, Германия пое лидерството. Канцлерът Фридрих Мерц е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп и е предложил страната му да закупи системи за противовъздушна отбрана Patriot за Украйна, съобщи германският правителствен говорител пред Reuters. Самият Мерц е инициирал дискусията, за да покаже на Тръмп колко важна е доставката за Киев.

"Има различни начини за запълване на този недостиг на Patriot", заяви говорителят, като добави, че един от разглежданите варианти е закупуването на ракетни батареи от САЩ и последващото им изпращане в Киев.

Щатите спряха доставките на някои важни оръжия за Украйна, включително 30 ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът", поради ниското ниво на запаси в самите Съединени щати, което предизвика предупреждения от страна на Украйна, че това ще отслаби способността ѝ да се защитава. На 4 юли се видя за какво става въпрос - 550 руски ракети и дронове връхлетяха Киев и други градове. В разговора си с украинския лидер Володимир Зеленски Доналд Тръмп обеща да преразгледа отново ситуацията, като според NBC виновник е военният министър на САЩ Пийт Хегсет: За трети път: Военният министър на Тръмп саботира Украйна по темата "оръжия".

Германия изпрати три от произведените в САЩ системи от военните си запаси за Украйна, а министърът на отбраната Борис Писториус миналия месец стартира инициатива за намиране на още такива в групата "Рамщайн", в която участват около 50 държави, помагащи на Киев. По-късно този месец Писториус ще пътува до Вашингтон за разговори с американския си колега относно инициативата си, както и относно производствените мощности, заяви говорител на министерството на отбраната. Писториус лансира идеята за закупуване на системи "Пейтриът", които могат да бъдат освободени, за да се заобиколят дългите промишлени срокове за доставка и да се гарантира, че ще стигнат бързо до Украйна.

Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони съобщи, цитирана от ANSA, че САЩ не са спрели напълно доставките на оръжия за Киев, а само "определени компоненти". Генералният секретар Марк Рюте призова Тръмп към "гъвкавост", за да може Украйна да продължава да се защитава, съобщи Bloomberg.

В The Wall Street Journal се появи материал, че Русия се готви за безмилостни летни въздушни атаки по Украйна. Прогнозата е, че ракетните нападения и атаките с дронове ще се засилят като интензивност при спирането на част от американската военна помощ за Киев.

Германия обмисля и мащабен план за обществени поръчки в областта на отбраната на стойност до 25 млрд. евро, за да достави хиляди бойни машини за разширяващата се структура на силите на НАТО, съобщи Bloomberg на 4 юли, като се позова на неназовани източници, запознати с въпроса. Предложените покупки са част от по-широкообхватни общоевропейски усилия за засилване на възпирането срещу Русия.

Съобщава се, че Берлин обмисля да закупи до 2500 бронирани машини GTK Boxer и до 1000 бойни танка Leopard 2. Покупката ще оборудва до седем нови бригади, които Германия е поела ангажимент да сформира в рамките на плановете на НАТО за генериране на сили през следващото десетилетие. Leopard 2 се произвеждат от KNDS Deutschland и Rheinmetall, а Boxer - от ARTEC, съвместно предприятие на същите компании. Танковете Leopard 2 вече бяха доставени на Украйна и са тествани в бойни условия.

Окончателното ценообразуване и количествата все още са в процес на договаряне, а прогнозната стойност може да падне под 25 млрд. евро в зависимост от сроковете за доставка и условията на договора. Германският министър на отбраната Борис Писториус и високопоставени служители на Бундесвера разглеждат плановете, като законодателното одобрение се очаква до края на годината, гласи информацията.

Друга новина е, че Кремъл обостря обстановката край ексклава Калининград с мащабни военни учения на Балтийския флот. Те се провеждат още от началото на юни, като в маневрите участват повече от 20 кораба, самолети, ПВО, специални сили и около 3000 военнослужещи. Тази седмица корабите отработиха торпедни удари по подводница и унищожаване на безпилотни лодки "камикадзе", съобщи независимият местен канал в Telegram "Kalina39.info".

От Калининград също така редовно се регистрират разузнавателни полети на Ил-20М без транспондери. Един от тези самолети наскоро беше прехванат от германски изтребители Eurofighter.

Калининград е считан за една от точките, откъдето диктаторът Владимир Путин потенциално може да започне военни действия срещу НАТО: Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА).

През септември пък са планирани мащабни руско-беларуски учения "Запад-2025". Официално са обявени 13 000 участници, но според западното разузнаване те може да достигнат 100-150 хиляди. Минск вече обяви прехвърлянето на основната фаза по-навътре в територията на Беларус, за да се "избегне ескалация". Тази седмица беларуският диктатор Александър Лукашенко каза, че участващите в учението ще бъдат намалени наполовина спрямо първоначално предвиденото - но не стана ясно дали наполовина общо руските и беларуските войници, които ще са част от събитието, или само беларуските. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че отбранителният съюз "следи отблизо" действията на Русия и е подготвен за всеки сценарий.

След сериозното намаление във военната активност в Украйна на дневна база на 3 юли (148 бойни сблъсъка), на 4 юли има повишаване на интензивността. На фронта са се състояли 183 сражения, с 35 повече за денонощие, гласи сутрешната сводка на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 32 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6312 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 200 по-малко. Руската армия е използвала 5250 FPV дрона "камикадзе", което е с цели 1450 повече за денонощие, сочат обобщените данни на украинската армия.

В Покровското направление на 4 юли са били отблъснати 66 руски пехотни нападения - най-голям брой на целия фронт. В спомагателното от юг Новопавловско направление руснаците са осъществили 17 атаки. Иначе на второ място по интензивност на сраженията е Лиманското направление с 27. Следва районът на руската Курска област и украинската Сумска област със 17 нападения на силите на Путин. В Торецкото направление е имало 11 сблъсъка, а в Харковското, включително при Вовчанск - 10, сочи сводката на украинския генщаб.

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който всеки ден геолокализира кадри от фронта и отбелязва къде има напредък, украинските сили са си върнали позиции в Купянското направление. Руснаците пък са напреднали в Сумска област, при Часов Яр в Краматорското направление и при Велика Новоселка в Новопавловското направление.

Украинският напредък е източно от Колисниковка - т.е. югоизточно от Купянск, на брега на река Оскол, където руснаците имат амбиции да разширят плацдарма си, но не могат да се прехвърлят масирано на другия бряг.

