Лейди Гага се подложи на детектор на лъжата (ВИДЕО)

Певицата Лейди Гага потвърди, че се готви продължение на хита ѝ "Telephone". През 2010 г. 38-годишната попзвезда си партнира с Бионсе за песента от нейния албум "The Fame Monster" и въпреки че музикалният клип завърши с тийзър, който гласеше "To be continued..." (Следва продължение), Гага едва сега потвърди, че нещо се готви. Когато по време на участието си в поредицата "Детектор на лъжата" на "Vanity Fair" Гага бе попитана дали ще има продължение, тя отговори: "Да".

Но изпълнителката остана срамежлива относно други подробности, включително дали Бионсе ще се присъедини към нея и този път. Запитана дали половинката на Джей Зи ще участва, тя отговори: "Може би". А на въпроса дали несъвместимост в графика не пречи на осъществяването на проекта, Гага заяви, че това не е така.

Още: По пример от Мадона: Лейди Гага ще изнесе безплатен концерт в Рио де Жанейро

За "Telephone"

В музикалния клип на "Telephone" Лейди Гага е затворничка, която е зад решетките заради убийството на приятеля си, а Бионсе пристига, за да я спаси, преди двете да се впуснат в убийство в закусвалня. Песента, която първоначално е написана от Гага за Бритни Спиърс, преди тя да се откаже, съдържа началната реплика "Hello, hello, baby, you called I can't hear a thing..." и на въпроса дали някога е отговаряла така на телефона в реалния живот, наградената с "Грами" звезда призна, че това е възможно. "Имам чувството, че може би наистина съм го правила преди, но може би не. Толкова съм зле в това. Просто казах "да", "не" и "може би", сподели тя. Когато член на екипа заяви, че детекторът на лъжата е потвърдил, че тя е била правдива с този първоначален отговор, Гага се пошегува, че е "добре да се знае", пише БГНЕС.

Още: Лейди Гага обяви дългоочаквания си нов албум (ВИДЕО)