Metallica откриха световното си турне с епичен концерт в Амстердам (ВИДЕО)

Концертът на Metallica започна с изпълнение на "Orion". За първи път от 2011 г. групата започва концерт с парче от смятания за класика албум "Master of Puppets". Калифорнийската банда изсвири и "For Whom the Bell Tolls", "Sad but True", "Battery", "Seek&Destroy", както и много други тотални хитове. На концерта Metallica свириха на сцена във формата на кръг в центъра на "Йохан Кроиф Арена", заобиколени от фенове от всички страни.

Снимка: Metallica/Facebook

Меломани от цял свят са посетили първия концерт на групата от световното им турне. То ще продължи до края на месец септември, като в повечето градове ще има по два концерта, а в Мексико Сити датите са 4 на финала на турнето.

Metallica е основана през 1981 г. Албумът "72 seasons" излезе на 14 април. Предишното световно турне на групата започна през 2016 г. и бе прекъснато през 2020 г. заради пандемията от COVID-19. Според Forbes то е донесло приходи от 400 млн. щатски долара, пише БТА.

ОЩЕ: Това е първият българин, нарисувал постер за Metallica (СНИМКА)