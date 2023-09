Няма спирка: Ринго Стар издава нов миниалбум

"Обичам миниалбумите, след като този формат се появи за първи път през 60-те години на миналия век", казва той. "Тогава чух, че се правят миниалбуми и си помислих: "Това е хубаво!", коментира Стар.

За новата продукция Ринго Стар получава малко помощ от приятели. Той работи съвместно с дългогодишния си инженер и съавтор Брус Шугар, с Джо Уилямс от Toto, Бенмонт Тенч и Майк Кембъл от групата The Heartbreakers на Том Пети и други.

Сингълът "Feeling the Sunlight" пък е написан от Пол Маккартни, друг член на "The Beatles. За него Ринго Стар казва, че си общуват "чрез фейстайм два пъти месечно" и се виждат, когато ходи в Лондон или пък Маккартни посещава Лос Анджелис.

Ако в "Rewind Forward" или в някое от соловите продукции на Стар има тематична линия, то тя е един нестихващ оптимизъм - дори при най-неприятните обстоятелства мирът и любовта ще помогнат. Именно този дух го кара да продължава напред, пише БТА.

Турнето на Ринго Стар

Ринго Стар е на есенно турне, което започна на 17 септември в Онтарио, щата Калифорния, и ще приключи следващия месец в Такървил, щата Оклахома. Това е подвиг за изпълнител ветеран, когато толкова много групи започват прощални турнета.

На хоризонта се задават и още мини продукции. Следващата е с кънтри музика. Докато присъства на поетично четене на Оливия Харисън, вдовицата на покойния Джордж Харисън от The Beatles, Стар се среща с Том "Ти-Боун" Уолк. Двамата решават да работят заедно. Ринго Стар очаквал, че ще получи поп парче, но вместо това Уолк му изпратил кънтри сингъл. "Той всъщност ми отвори вратата", казва китаристът. "И си помислих: "Защо пък да не направим и това? Кънтри песен".

Неотдавна Стар си сътрудничи с Маккартни за кавъра на Доли Партън на парчето "Let It Be" на The Beatles.