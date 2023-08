Певицата Лизо отговори: Не съм злодейката, за която ме представят

В пространно изявление, споделено в социалните мрежи, изпълнителката заяви, че "последните няколко дни са били трудни и изключително разочароващи". "Моята работна етика, морал и уважение бяха поставени под въпрос. Моят характер беше критикуван", каза тя и добави, че говори само заради "фалшивите обвинения, но те са толкова невероятни, колкото звучат, и твърде възмутителни, за да не бъдат разгледани, пише The Guardian.

"Тези сензационни истории идват от бивши служители, които вече публично признаха, че са им казали, че поведението им по време на турнето е неподходящо и непрофесионално", продължи Лизо. 35-годишната певица подчерта, че никога не е имала "намерение да накара някого да се чувства неудобно или сякаш не е ценен като важна част от екипа". "Не съм тук, за да гледат на мен като на жертва, но също така знам, че не съм злодейката, за която хората и медиите ме представиха през последните няколко дни", допълни тя.

Искът включва много твърдения, включително че Лизо е притискала танцьорка да докосва гола изпълнителка в клуб и е принудила няколко танцьорки да участват в "мъчително" 12-часово прослушване; в него се твърди също, че ръководителят на танцовия състав на певицата - Ширлин Куигли, е налагала християнските си убеждения на изпълнителите и е заклеймявала тези, които са имали предбрачен секс. В иска се казва още, че Куигли е симулирала орален секс, говорила е за девствеността на изпълнителите и е споделяла "мастурбационните си навици и сексуалния си живот със съпруга си", пише БГНЕС.

Танцьорките твърдят също, че са били подложени на расов тормоз от ръководството на Big Grrrl Big Touring, Inc, което "се отнасяло към чернокожите членове на танцовия екип по различен начин от останалите членове". В един особено обезпокоителен пасаж искът описва вечер в клуб "Bananenbar", "където на посетителите е позволено да общуват с напълно гола изпълнителка".

"Докато бяхме в "Bananenbar", нещата бързо излязоха извън контрол. Лизо започна да кани членовете на екипа да се редуват да докосват голите изпълнителки, да хващат вибратори, изстреляни от вагините на изпълнителките, и да ядат банани, стърчащи от вагините на изпълнителките. След това тя насочи вниманието си към г-жа Дейвис и започна да я притиска да докосне гърдите на една от голите жени, които се изявяваха в клуба", се казва в иска. "Лизо започна да скандира, с което подтикваше г-жа Дейвис. Г-жа Дейвис каза три пъти, достатъчно силно, за да я чуят всички: "Добре съм", изразявайки желанието си да не докосва изпълнителката."

Ищци по делото са танцьорките Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес, които са представлявани от адвокат Рон Замбрано. Според иска Дейвис и Уилямс са участвали в риалити шоуто на Лизо в Amazon през 2021 г. - "Watch Out for the Big Grrrls", преди да започнат да пеят заедно със звездата. По-късно и двете са уволнени.

Родригес, която напуска през 2022 г., също е наета през 2021 г. след изпълнение във видеоклипа на Лизо за песента "Rumors". Лизо, чието истинко име е Мелиса Вивиан Джеферсън, продуцентската ѝ компания Big Grrrl Big Touring, Inc и Куигли са посочени като обвиняеми.

В изявление относно иска Замбрано казва: "В момента на делото се разглеждат само два случая: "Зашеметяващият характер на начина, по който Лизо и нейният мениджърски екип се отнасят към своите изпълнители, изглежда е в разрез с всичко, което певицата защитава публично, докато в частен план тя се срамува от теглото на своите танцьори и ги унижава по начини, които са не само незаконни, но и абсолютно деморализиращи."