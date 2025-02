Правилата са си правила: Изключиха микрофона на Ед Шийрън в Индия (ВИДЕО)

Световноизвестният певец Ед Шийрън преживя необичайна ситуация в Индия по време на своето турне, което през 2024 г. премина през София и все още продължава. Скорошните няколко дати от тура му са в различни точки на Индия, а интересът към певеца е огромен, какъвто е по целия свят. Органите на реда обаче са строги, когато правилата се нарушават. И без значение дали се казваш Ед Шийрън, или никой не знае името ти, трябва да ги спазваш.

По време на разходка на Шийрън в град Бенгалуру, негови фенове го забелязват и започва силно вълнение. Певецът "намира" включен микрофон насред улицата, хваща китара и започва импровизиран акустичен концерт, а след миг всички хора наоколо започват да пеят с него. Всичко е много приятно до момента, в който не идват органите на реда. Те са безкомпромисни и, както става ясно от клипчетата в интернет, импровизираният концерт не е позволен. Точно поради тази причина един от полицаите не се колебае, втурва се към Ед Шийрън и с отработено движение изключва микрофона му. Миг след това насъбралото се множество, което преди това е пяло заедно с рижавия симпатяга, се възмущава.

#BREAKING: Ed Sheeran gets unplugged by Bengaluru cops as he was performing on Church Street on Sunday morning. The cops, unaware of who he was, said prior permission was not taken to perform. pic.twitter.com/k7gpdGj9tu