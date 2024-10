Продадоха трона от "Игра на тронове" за неочаквано висока сума

Железният трон от сериала "Игра на тронове" бе продаден на търг от аукционната къща "Heritage Auctions" за близо 1,5 милиона щатски долара, предаде Асошиейтед прес. Феновете на хитовата поредица наддаваха и за стотици други реквизити, като общата стойност на продадените предмети е 21 милиона щатски долара.

Събитието се проведе в продължение на няколко дни в Далас, САЩ, и включи продажбата на над 900 лота - брони, мечове, бижута и редица други значими предмети от сериала.

Още: Начало на снимките на предисторията на "Игра на тронове"

By the time the completely sold-out event ended late Saturday night, it realized $21,115,718 thanks to more than 4,500 bidders worldwide.



Read the release on the record-setting, history-making #GameOfThrones auction. https://t.co/mnZ6Bn412A pic.twitter.com/EqoEym0Thm