Расте подкрепата за Блейк Лайвли след жалбата ѝ за сексуален тормоз

Засилва се подкрепата за актрисата Блейк Лайвли, след като тя подаде жалба за предполагаем сексуален тормоз и клеветническа кампания срещу колегата си от филма "Никога повече" Джъстин Балдони. В понеделник, 23 декември, актрисата Амбър Хърд стана поредната знаменитост, която говори срещу координираното усилие в социалните медии да се опетни името на Лайвли. Преди това и други нейни колежки я подкрепиха.

Жалбата на Лайвли

През уикенда Лайвли подаде жалба срещу Балдони и водещ продуцент, които са се държали неприемливо по време на снимките на касовия хит "Никога повече". Обвиненията гласят, че Балдони (който също режисира филма) е говорил неуместно за сексуалния си живот и се е опитал да промени филма, за да включи сексуални сцени, които не са били в сценария и не са били съгласувани. Те също така описват как главният продуцент Джейми Хийт е гледал Лайвли, докато тя е била топлес, въпреки че е бил помолен да се обърне. Жалбата е подадена в Калифорнийския отдел за граждански права и е предшественик на съдебно дело. Съобщава се, че голямата холивудска агенция за таланти WME – която представлява Лайвли, е отхвърлила Балдони като клиент.

Снимка: Getty Images

Но в жалбата се описват подробности – включително с текстови съобщения и имейли – за пиар кампания, чиято цел е да разруши репутацията на Лайвли и да отклони вниманието от всякакви публични коментари, които тя може да направи относно предполагаемото лошо поведение на мъжете. Това е била "внимателно изработена, координирана и финансирана ответна схема, за да накара нея и другите да млъкнат за враждебната среда, която г-н Балдони и г-н Хийт създадоха", се казва в жалбата.

Жалбата включва и обвинения, че двамата мъже са наели кризисен пиар екип, който да разшири или да насади негативни истории за Лайвли в социалните медийни платформи. "Знаете, че можем да погребем всеки", твърди се, че е казала Мелиса Нейтън - член на екипа, според съобщенията, съдържащи се в жалбата.

Нарастваща подкрепа

Амбър Хърд по време на делото ѝ с Джони Деп, снимка: Getty Images

Бившият съпруг на Амбър Хърд - Джони Деп, нае същия пиар екип по време на шумния процес за клевета между двойката през 2022 г., в който журито единодушно установи, че Хърд е клеветила Деп заради обвиненията, че я е малтретирал. "Социалните медии са абсолютното олицетворение на класическата поговорка "Една лъжа обикаля половината свят, преди истината да обуе ботушите си", каза Хърд в изявление, предадено от NBC News. "Видях това от първа ръка и отблизо. Колкото ужасяващо е, толкова е и разрушително."

Подкрепата на Хърд дойде след съвместното изявление на Америка Ферера, Амбър Тамблин и Алексис Бледел, които участваха с Лайвли в "The Sisterhood of the Traveling Pants". "Като приятели и сестри на Блейк от повече от 20 години, ние сме солидарни с нея, докато тя се бори срещу кампанията за унищожаване на репутацията ѝ", пишат те в Instagram. "По време на снимките на "Никога повече" я видяхме да набира смелост с искането за безопасно работно място за себе си и колегите си на снимачната площадка и сме ужасени да прочетем доказателствата за предумишлено и отмъстително усилие за дискредитиране на гласа ѝ".

Адвокат на Wayfarer, студиото зад филма, каза в изявление, разпространено до "The New York Times", че нито студиото, нито неговите ръководители, нито пиар екипът са направили нещо, за да отмъстят на Лайвли. "Тези твърдения са напълно неверни, възмутителни и умишлено непристойни с намерение публично да наранят и преиначат случая в медиите", пише адвокат Брайън Фридман, цитиран от БГНЕС.

