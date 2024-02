Романсът между Том Круз и богатата рускиня Елсина Хайрова се задълбочава (ВИДЕО)

Според източници на изданието "Marca", близки до светската двойка, Круз и Хайрова са задълбочили взаимоотношенията си, като свидетелство за това е фактът, че актьорът все по-често прекарва времето си в супер луксозния апартамент на рускинята в Лондон. Наскоро двамата дори са посетили благотворително събитие на принц Уилям.

Prince William jokes with Tom Cruise as he resumes royal duties following King Charles III's cancer diagnosis and other family health issues. pic.twitter.com/w9tJ6dXHYn