Ще влезе ли в затвора? Том Круз с вандалска проява върху надписа "Холивуд" (СНИМКИ)

От снимки, които се появиха в интернет, става ясно, че Круз се е покатерил върху емблематичния надпис "Холивуд" на хълма над Лос Анджелис. Всъщност има официална забрана този надпис да бъде докосван, а какво остава някой да се катери по него.

Твърди се, че инцидентът е станал по време на снимки на реклама. Актьорът е "избягал" от снимачната площадка, за да се покатери по надписа. Когато колегите му все пак го открили, те започнали да го снимат, за да може този ключов момент да остане за историята. Очевидно Круз не е изпитвал никакво притеснение от действията си и дори си повдигнал тениската, за да се виждат плочките му, пише "Mail Online".

He can fly there to get his abs out on Hollywood sign but never make it to the Oscars…. We can all learn something from this pic.twitter.com/YPGhp5FovA