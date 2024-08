Синът на Анджелина Джоли е извън реанимация. Какво следва?

След като на 29 юли Пакс - едно от осиновените деца на Анджелина Джоли и Брад Пит, катастрофира с електрически мотор и бе приет по спешност в болница, днес (5 август) той вече е изведен от реанимация. Информацията е на изданието "People".

"Той има комплексна травма и сега е време да поеме по дългия път на възстановяването и рехабилитацията", казва анонимен източник, който добавя, че Джоли е била неотлъчно до сина си и е "изключително благодарна за бързите и животоспасяващи действия на спешните медици и за невероятната медицинска грижа, която синът ѝ е получил."

