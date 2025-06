Разследване: Как мистериозният Сергей се оказа един от най-близките до семейство Тръмп?

Главният кадрови директор на Доналд Тръмп крие произхода си. Серджо Гор, директор на персонала в Белия дом — известен преди като Гороховски — никога не е подавал формуляр за проверка за сигурност. Това твърди The New York Post, позовавайки се на източници. Въпреки това той е получил временен достъп до секретни материали, заедно с други членове на администрацията на Тръмп.

Гор твърди, че е роден в Малта, но местните власти не откриха данни за раждането му в техните регистри. Според The Dispatch той се премества в САЩ през 1999 г. и използва името Гороховски както в училище, така и в университета. Познати твърдят, че е роден в СССР.

Mysterious Sergey infiltrated the White House and gained access to classified information



Trump’s top personnel chief is hiding his origins. Sergio Gor, the White House Director of Personnel — formerly known as Gorokhovsky — never submitted a security clearance form, according… pic.twitter.com/mMCJaWkYT2