Старт на турнето на Мадона: Концертите ще включват над 40 песни

Той обявява, че шоуто се основава на четири десетилетия архивни кадри и студийни записи, които разказват историята на звездата. "Най-големият хит не е задължително да бъде песен", каза той и добави: "Той може да бъде елемент от гардероба, видеоклип или изявление".

Прайс добавя, че Мадона е напълно възстановена след здравословните си проблеми от лятото. Суперзвездата беше намерена в безсъзнание в апартамента си в Ню Йорк през юни и спешно бе откарана в болница, където беше лекувана от сериозна бактериална инфекция.

Снимка: Getty Images

По-късно певицата сподели, че е "късметлийка, че е жива", и отложи началото на разпродаденото турне "Celebration" от юли за октомври. Първият концерт сега ще се състои в лондонската O2 Арена в събота, 14 октомври.

"Личността, която ще излезе на сцената, изглежда невероятно, звучи невероятно, изпълнява невероятно", казва Прайс, като успокоява феновете, че 65-годишната жена се е възстановила напълно. Той допълва, че тримесечното забавяне е било използвано, за да се шлифова шоуто. "Мадона има много високи очаквания относно труда и старанието, които хората влагат", казва музикалният директор. "Тя е много безкомпромисна - но е също толкова строга и към себе си".

Откакто изгря в британските класации с "Holiday" през 1984 г., Мадона има още 71 хита, включително 13 сингъла номер едно. Някои от тях, като "Vogue", "Like A Prayer" и "Ray of Light", са определящи за епохата химни. Други, като "Live To Tell" и "Don't Tell Me", са любими на феновете.

Какво да очакват от концертите феновете на Мадона

И така, как се стигна до окончателния сетлист? "Това беше голямото предизвикателство", признава Прайс и добавя: "За два часа можеш ли да събереш всичко? Това е трудно. Но от всеки страхотен момент, който тя е имала, сме взели по малко".

Мадона през 1999 г., снимка Getty Images

Много хитове ще бъдат изпълнени изцяло, други ще бъдат интерполирани в други песни, а трети ще бъдат използвани като "мостове" между отделните действия. Прайс предполага, че по време на шоуто ще бъдат изпълнени приблизително 25 песни, като елементи от още 20 ще се появят под някаква форма, пише БТА.

На въпрос дали ще има вариации при различните концерти, Прайс отговаря: "Когато погледнете към турне от такъв мащаб, то има толкова много движещи се части, толкова много елементи, че всичко трябва да бъде добре фиксирано. Но има едно нещо, което винаги е динамично, и това е самата Мадона. Нейната личност е толкова силна, взаимодействието ѝ с публиката е толкова силно, че това създава възможности за вариации от вечер на вечер".

Биографичният филм за Мадона

По време на турнето ѝ "The Drowned World Tour" през 2001 г., снимка: Getty Images

Не е случайно, че турнето е замислено, докато Мадона работи и по филм за историята на живота си. Заради участието на Джулия Гарнър в главната роля проектът беше замразен през януари, приблизително по същото време, когато беше обявено турнето.

"Едно от предимствата на Мадона е, че тя умее да кръстосва идеите между различни проекти", казва Прайс и добавя: "В този случай се обмисляше възможността да се направи биографичен филм, което даде възможност това турне да има и документален аспект".

В резултат на това шоуто на Мадона ще интегрира новинарски кадри, класически костюми и музикални клипове. По-важното е, че ще бъдат използвани оригиналните многоканални записи на Мадона, като Прайс ще извлече "вокален дубъл, в който на заден план минава кола" или "соло на китарист, който вече не е сред нас", за да пресъздаде оригиналния дух на песните.

За първи път без група на сцената

Всъщност за първи път, откакто изнася клубни концерти в началото на кариерата си, към Мадона няма да се присъедини група на сцената.

"Ще има музиканти на живо, които ще свирят в различни части на шоуто", казва Прайс и пояснява: "Но това, което осъзнахме, е, че оригиналните записи са нашите звезди. Тези неща не могат да бъдат възпроизведени и не могат да бъдат пресъздадени, така че решихме просто да приемем това".

С приятели ѝ Гай Ричи през 2000 г., снимка: Getty Images

"При Мадона всичко винаги е свързано с преосмисляне на нещата, с намиране на начини да се възприемат силни оригинални послания и да се види как те резонират в епохата, в която се намираме сега", казва Прайс и допълва: "Много от силните моменти в шоуто са свързани с това, че музиката се пресича с нещо, през което преминава обществото, особено нещо емоционално, като кризата със СПИН. Тези моменти са невероятно силни".

В света на Мадона детайлите са от значение. И с хиляди часове архив, от който да се възползва, изглежда, че турнето "Celebration" ще обърне внимание на постоянния ѝ принос не само към поп музиката, но и към културата като цяло.

Кой е музикалният директор Стивън Прайс

Стивън Прайс е един от най-търсените продуценти в бранша с постижения, сред които "Levitating" на Дуа Липа, "Human" на "Килърс" и "All The Lovers" на Кайли Миноуг.

Работи с Мадона от 2001 г., като е бил музикален директор на три предишни световни турнета и е продуцирал албума "Confessions On A Dancefloor" от 2005 г. и мегахита "Hung Up", който е семплиран от ABBA.

По време на шоуто ѝ на Супербоул през 2012 г., снимка: Getty Images

Двамата са установили помежду си музикална стенография, която според него работи почти "телепатично". "Звучи някак си духовно, но много от идеите, които имаме за музиката, се подразбират или не са вербални. Има просто разбиране на чувствата помежду ни", разкрива Прайс. Въпреки че не е работил по концерт на Мадона от 2006 г., през януари сетивата им изпадат в резонанс.

"Когато обяви турне с най-големите си хитове, X се обадих, за да кажа: "Поздравления, мисля, че това е страхотна идея". А тя каза: "Тъкмо си мислех за теб и си помислих, че ти ще бъдеш идеалният човек, с когото да работя по това". "Така че две седмици по-късно отидох в Ню Йорк", разкрива Прайс.

Музикалният директор добавя още детайли от кухнята на турнето: "До този момент Мадона имаше наистина вече силно развит сюжет за шоуто, който отразяваше кариерата ѝ, от това да бъде млада жена в Ню Йорк и да опознае сцената, чак до майчинството, духовните пробуждания и всички възходи и падения. Сюжетната линия беше много, много завладяваща".