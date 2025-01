Съдят "The New York Times" заради скандала с Блейк Лайвли

Джъстин Балдони отвърна на удара, след като бе обвинен в сексуален тормоз от колежката си Блейк Лайвли. На 31 декември той подаде иск за клевета срещу "The New York Times", твърдейки, че вестникът е публикувал статия, "изобилстваща от неточности, неверни твърдения и пропуски", която се е основавала на "самоцелния разказ" на Лайвли. До момента ситуацията с Лайвли и Балдони е дума срещу дума и тепърва ще се търсят доказателства за сексуален тормоз на снимачната площадка.

Още: Джъстин Балдони подготвя мощен ответен иск срещу Блейк Лайвли

През декември Блейк Лайвли подаде жалба в Калифорнийския отдел за граждански права, обвинявайки Балдони в сексуален тормоз и отмъщение. В жалбата Лайвли твърди, че след като е изразила опасения за сексуален тормоз на снимачната площадка на филма им "It Ends With Us", Балдони и екипът му са ѝ отмъстили, като са пуснали нелицеприятни публикации в пресата, за да се опитат да разрушат професионалната ѝ репутация.

Жалбата на Лайвли беше отразена за първи път във вестник "The New York Times", който на 21 декември публикува статия, озаглавена "We Can Bury Anyone:: Inside a Hollywood Smear Machine". Статията от 4000 думи съдържаше съдържание от жалбата до Департамента по граждански права, което обикновено остава поверително. След статията и жалбата на Лайвли срещу Балдони, той беше отстранен от агенцията за таланти WME, която представлява и Лайвли, и съпруга ѝ Райън Рейнолдс.

Блейк Лайвли на премиерата на филма "It Ends With Us", снимка: Getty Images

Актрисата получи бърза подкрепа от целия Холивуд SAG-AFTRA - профсъюзът на актьорите, който публикува изявление. Sony, студиото, което стои зад филма, също публикува изявление в подкрепа на Лайвли.

Още: Расте подкрепата за Блейк Лайвли след жалбата ѝ за сексуален тормоз

Ответният иск на Джъстин Балдони

Сега Балдони твърди, че тя е създала фалшиви обвинения в сексуален тормоз, за да може да поеме контрола над филма, след което е започнала кампания за "преобразяване на публичната ѝ личност" с "хапливи твърдения" в "The New York Times" за сметка на Балдони. "Циничната злоупотреба на Лайвли с твърденията за сексуален тормоз, за да установи едностранен контрол върху всеки аспект на продукцията, беше както стратегическа, така и манипулативна", се казва в иска на Балдони. "Едновременно с това нейният публичен имидж пострада в резултат на поредица от високопоставени гафове, които тя се опита да отклони, обвинявайки ищците за любопитния интерес на обществеността към странностите на една знаменитост от А-листата. Това не е нищо друго освен оправдание. Славата е нож с две остриета, но тактиката на Лайвли тук е безсъвестна", се казва още в него.

Джъстин Балдони, снимка: Getty Images

В иска се твърди, че "The New York Times" не е спазил "журналистическата си почтеност", за да провери твърденията на Лайвли за сексуален тормоз и отмъщение, като се отбелязва, че вестникът "разчита почти изцяло на непроверения и самоцелен разказ на Лайвли, като го възпроизвежда почти дословно, пренебрегвайки изобилието от доказателства, които противоречат на твърденията ѝ и разкриват истинските ѝ мотиви".

Още: New York Times започва съдебни дела заради изкуствения интелект

Говорител на медията заяви пред CNN, че изданието планира "енергично да се защити срещу иска". "Ролята на една независима новинарска организация е да следва фактите там, където те водят", заяви Даниел Роудс Ха, говорител на "The Times". "Историята ни беше старателно и отговорно отразена. Тя се основаваше на преглед на хиляди страници оригинални документи, включително текстовите съобщения и имейлите, които цитираме точно и подробно в статията. До момента Wayfarer Studios, г-н Балдони, другите участници в статията и техните представители не са посочили нито една грешка. Публикувахме и пълното им изявление в отговор на твърденията в статията", добави той, цитиран от БГНЕС.