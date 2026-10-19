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Тя мечтаеше за дете и днес вече е майка: Участничка в "Живот на кантар" роди първото си дете (СНИМКА)

19 октомври 2026, 14:28 часа 0 коментара
Снимка: Фотограф: Цецо Мирчев
Тя мечтаеше за дете и днес вече е майка: Участничка в "Живот на кантар" роди първото си дете (СНИМКА)

Участничка от засега единствения сезон на телевизионното риалити "Живот на кантар" сбъдна мечтата си и стана майка. Виолета Пефтичева, която беше един от най-цветните персонажи в предаването, сподели щастливата новина в социалните си мрежи. "За това дете се молех: и Господ изпълни прошението, което отправих към Него." 1 Царе 1:27 На 17 октомври в 3.31 ч. в МБАЛ "Надежда" се роди отговора на нашите молитви - Васил.", това написа Пефтичева, предизвиквайки вълна от коментари, в които потребителите се радват заедно с нея и отправят към семейството ѝ пожелания.

Източник: Violeta Pefticheva/Facebook

Виолета бе един от основните фаворити за спечелването на риалити предаването "Живот на кантар", но не успя да постигне победата. Въпреки това, тя съумя да свали много килограми - каквато е целта на това шоу, за да продължи да се бори за сбъдването на мечтата си. В предаването тя открито говореше за това, че не успява да зачене и че трябва да отслабне, за да помогне на организма си и така да успее да забременее.

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В крайна сметка Вили не просто сбъдна дългогодишната си мечта, но и доказа на всички, че когато човек много иска нещо и полага правилните усилия, той рано или късно достига до целта.

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бебе Живот на кантар Виолета Пефтичева
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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