Том Еванс обяви, че той и годеницата му Никол Шерцингер са прекратили връзката си. В петък следобед бившият професионален ръгбист публикува изявление в Instagram, в което потвърди раздялата, като намекна, че решението да прекратят връзката е било на звездата от Pussycat Dolls.

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"С натежало сърце споделям, че Никол и аз вече не сме заедно", каза той на своите последователи. "След седем години любов, отдаденост и вяра в общо бъдеще, това е изключително труден момент". Том продължи: "Макар това да не е изходът, на който някога съм се надявал, уважавам решението на Никол и искрено й пожелавам всяко щастие в следващия етап от живота ѝ."

Връзката на Никол и Том

Снимка: Getty Images

Том и Никол се запознаха през 2019 г. в звездната версия на The X Factor, където той беше участник, а тя – член на журито. Скоро след това двамата започнаха да излизат заедно, като направиха своя дебют на червения килим на церемонията по връчването на наградите "Златени глобус" през 2020 г., преди да прекарат заедно голяма част от периода на карантината по време на пандемията от Covid.

През 2023 г. двамата обявиха, че са сгодени, след като Том ѝ предложи брак, докато бяха на почивка заедно в Португалия.

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През последните години Никол преживява възраждане в кариерата си, което започна с участието ѝ в новата постановка на "Сънсет Булевард" в Уест Енд в ролята на Норма Десмонд. След като спечели награда "Оливие" за ролята си в мюзикъла, тя замина за САЩ, когато постановката се премести на Бродуей, което ѝ донесе и награда "Тони". Оттогава насам тя изнесе и еднолично шоу като главна изпълнителка в лондонската "Роял Албърт Хол", преди да се събере с колежките си от Pussycat Dolls – Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът – за турне по-рано тази година.

Снимка: Getty Images

Том е работил като модел, преди да започне кариера в ръгбито, която беше прекъсната през 2010 г. поради сериозна травма на врата по време на турнира "Шестте нации". Той беше принуден да се оттегли след медицинско становище и оттогава се е насочил към кариера като медийна личност, припомня "HuffPost".