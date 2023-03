Тотален триумф на "Всичко навсякъде наведнъж" със 7 статуетки "Оскар"

Големият победител бе филмът "Всичко навсякъде наведнъж", който спечели 7 статуетки "Оскар". "На Западния фронт нищо ново" спечели 4 отличия.

Приятната изненада на церемонията бе награждаването на Брендън Фрейзър за изпълнението му в "Китът".

Филмът "Навални" за руския опозиционер Алексей Навални спечели "Оскар" за най-добър документален филм. Част от екипа е и българският разследващ журналист Христо Грозев, който се качи на сцената на най-престижните американски награди.

Цялата церемония бе излъчвана на живо, като така зрителите и гостите имаха възможност да видят раздаването на отличията във всички категории - общо 23. На живо бяха изпълнени всички песни, номинирани за "Оскар", като сред изпълнителите бяха Риана и Лейди Гага, за която преди дни се появи информация, че няма да пее на церемонията.

Водещ тази година бе Джими Кимъл, който се справи перфектно, без да допусне нито един инсцениран или импровизиран шамар да засенчи иначе приятната церемония. Кимъл кацна на сцената на "Долби тиътър" с парашут, намигвайки приятелски към авторите на "Топ Гън: Маверик".

ПЪЛЕН СПИСЪК НА 95-ИТЕ НАГРАДИ "ОСКАР":

Най-добър филм: "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър режисьор: Даниел Куан и Даниел Шайнерт за "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър актьор в главна роля: Брендан Фрейзър в "Китът"

Най-добра актриса в главна роля: Мишел Йео във "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър монтаж: "Всичко навсякъде наведнъж", монтажист Пол Роджърс

Най-добър оригинален сценарий: Даниел Куан и Даниел Шайнерт за "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър адаптиран сценарий: Сара Поли за "Women Talking"

Най-добра оригинална песен: "Naatu, Naatu" от индийския филм "RRR"

Най-добра музика: "На Западния фронт нищо ново"

Най-добър звук: "Топ Гън: Маверик"

Най-добър актьор в поддържаща роля: Ки Хи Куан във "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добра актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис във "Всичко навсякъде наведнъж"

Най-добър чуждоезичен филм: "На Западния фронт нищо ново", Германия

Най-добро операторско майсторство: Джеймс Френд, "На Западния фронт нищо ново"

Най-добри визуални ефекти: "Аватар: Природата на водата"

Най-добър дизайн на продукцията: "На Западния фронт нищо ново"

Риана изпълни на живо песента "Lift Me Up" от филма "Черната пантера: Уаканда завинаги", сн. Getty Images

Най-добри костюми: "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Най-добър грим и прически: "Китът"

Най-добър анимационен късометражен филм: "The Boy, the Mole, The Fox and the Horse", реж. Питър Бейнтън и Чарли Макеси

Най-добър документален късометражен филм: "The Elephant Whisperers", реж. Картики Гонсалвес

Най-добър късометражен филм: "An Irish Goodbye", реж. Том Бъркли и Рос Уайт

Най-добър пълнометражен документален филм: "Навални", реж. Даниел Роер

Най-добър пълнометражен анимационен филм: "Пинокио на Гийермо дело Торо", реж. Бенисио Дел Торо и Марк Густафсон

Гийермо Дел Торо (първият отляво) и колегите му с "Оскар"-ите за "Пинокио", сн. Getty Images