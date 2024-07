Ванеса Хъджинс стана майка за първи път (СНИМКИ)

Американската актриса Ванеса Хъджинс стана майка за първи път. Това стана ясно от папарашки снимки, публикувани от изданието "PageSix". Кадрите показват как Хъджинс и нейния съпруг Коул Тъкър излизат от болницата в Санта Моника с новороденото.

Vanessa Hudgens gives birth to first baby with husband Cole Tucker https://t.co/YncZTWKwjX pic.twitter.com/PCrR30jEAM