Владимир Зомбори е големият победител в "Като две капки вода" и абсолютен майстор на имитациите

В препълнената зала "Арена София" финалът на шоуто бе грандиозен и се превърна в силен завършек на подобаващо силния сезон. Последното шоу започна бляскаво с дуети между Герасим Георгиев - Геро и Любо Киров, както и със запомняща се колаборация между Димитър Рачков и Веселин Маринов.

Във финалната вечер единствено зрителите имаха право да гласуват. След първия етап Християна Лоизу, Наско от Б.Т.Р., Владимир Зомбори и Иво Аръков продължиха напред и официално влязоха в битка за победата в "Като две капки вода". В крайна сметка четвърти в 12-и сезон на шоуто за имитации се класира Иво Аръков, на трето място зрителите класираха Наско от Б.Т.Р., а на второ място остана Християна Лоизу.

Как преминаха имитациите

Джулиана Гани в образа на Ейми Уайнхаус, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първа във финалната вечер излезе Джулиана Гани, която бе избрала да имитира Ейми Уайнхаус и да изпее хита ѝ "Rehab". Последната имитация на Джулката не беше нещо особено, но така или иначе цялостното ѝ представяне през сезона бе водено основно от забавлението и старанието.

След нея на сцената на "Арена София" се качи фолкпевицата Мария. Нейният избор за финална песен в "Като две капки вода" бе сръбската звезда Цеца Великович и песента ѝ "Забранени град". Мария се постара да изпее сръбския хит, но го направи не кой знае колко впечатляващо.

Панайот Панайотов в образа на Рой Орбисън, снимка: Като две капки вода/Facebook

Трети на финала се появи Панайот Панайотов в образа на Рой Орбисън и вечния му хит "Pretty Woman". Панайотов се развихри като за последно и направи наистина много приятна имитация, с което доказа, че някои образи пасват "като ръкавица" на изпълнителя.

Финалист номер четири бе Елена Атанасова, която посочи за свое финално изпълнение образа на Елица Тодорова. В нейния образ тя изпълни "Вода". Актрисата даде всичко от себе си и направи супер динамично изпълнение, а така успя да предаде мощта на песента.

Последва имитацията на Иво Аръков, който избра да имитира Дан Рейнолдс от групата Imagine Dragons и да изпълни световния хит "Believer". Аръков определено се постара да изпълни една от най-популярните песни в света в последните няколко години и на моменти му се получи много добре.

Християна Лоизу в образа на Валя Балканска, снимка: Като две капки вода/Facebook

Шеста поред излезе Християна Лоизу, чийто избор за финала на "Като две капки вода" бе трудният образ на Валя Балканска и песента "Излел е Дельо хайдутин". Лоизу направи смразяващо силна имитация, която вдигна залата на крака.

Наско от Б.Т.Р. излезе предпоследен на сцената в образа на великия вокалист на Iron Maiden Брус Дикинсън и изпя класиката "Fear of the Dark". Изпълнението на Наско бе от сърце и най-искрена рокаджийска душа.

Последен във финалната вечер излезе тоталният фаворит в този сезон Владимир Зомбори. Той бе избрал за последна своя имитация не кого да е, а вечния Фреди Меркюри с безсмъртния хит "The Show Must Go On". Имитацията на Зомбори беше мощна и очаквано се превърна в най-добър възможен завършек на финала на шоуто. Притеснението на актьора бе напълно разбираемо, като се има предвид, че пред него бе не само препълнената зала "Арена София" (според продуцента на предаването 11 000 души), но и огромна телевизионна аудитория.