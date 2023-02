Wu-Tang Clan на фестивала EXIT това лято

Wu-Tang Clan, Alesso & DVLM ще се присъединят към The Prodigy и Skrillex в състава на фестивала EXIT, който ще се проведе от 6 до 9 юли в Нови Сад.

Най-великата рап група на всички времена Wu-Tang Clan води празника на 50 години хип-хоп на фестивала EXIT 2023. Съставът на фестивала за 2023 г. включва вече потвърдени изпълнители, като The Prodigy, Skrillex, Viagra Boys, Keinemusik, CamelPhat, Indira Paganotto, Hot Since 82 и Vintage Culture, към които ще се присъединят Wu-Tang Clan, Alesso, Dimitri Vegas&Like Mike, Chase&Status, Sofi Tukker, Claptone, както и още горещи имена, чието обявяване предстои.

Фестивалът EXIT ще се проведе от 6 до 9 юли 2023 г. в Петроварадинската крепост в Нови Сад, която е смятана за едно от най-добрите фестивални места в света.

Основателят и главен изпълнителен директор на фестивала EXIT Душан Ковачевич подчерта значението на Wu-Tang Clan и пристигането им в Петроварадинската крепост: "EXIT ще бъде едно от основните места за голямото глобално честване на 50 години хип-хоп. По този повод поканихме звезди, които ще доведат фенове от цял свят това лято. Над 40 милиона продажби на осем албума, име на улица в родния им град Ню Йорк, разпродадени стадиони, зали и главни сцени на най-големите фестивали в света – всичко това потвърждава размера на феномена, който е Wu-Tang, с всеки от неговите членове, който сам по себе си е рап звезда.

Група, която коренно промени хип-хоп играта, идва като един от най-новите хедлайнери на фестивала. Всичко започна с дебютното издание "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)". Смятан за един от най-влиятелните албуми, този запис ще отпразнува своя 30-ти рожден ден в Нови Сад. Wu-Tang Clan отбеляза първите десет години от своето съществуване като най-лудата, най-влиятелната, най-авангардната и като цяло най-добрата група за последното десетилетие, пише NME през 2005 г., и това описание остава статуквото и до днес. В същото време известният Rolling Stone ги нарече "най-добрата рап група на всички времена", NME добави, че "те промениха хип-хопа завинаги", а Billboard определи значението им с проста фраза: "Wu-Tang е тук завинаги".

Wu-Tang ще бъдат подкрепени от множество големи регионални изпълнители, обхващащи няколко поколения, включително Ajs Nigrutin&Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox&Surreal, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak&Lacku, Grše, Micka Lifa, Bore Balboa и много други.

Продуцентът от Стокхолм/DJ Alesso участва в колаборации със суперзвезди като Calvin Harris, дуото Hurts, David Guetta, Tove Lo и Кейти Пери, а пристигането му на EXIT ще продължи звездната поредица от изпълнения на най-популярните диджеи в света на основната сцена. Двукратните шампиони на престижния списък на DJ Mag за най-добрите диджеи в света, Dimitri Vegas&Like Mike, ще дойдат на EXIT, за да отпразнуват две десетилетия на абсолютна доминация на електронната сцена. Многократно награждаваните дръм'н'бейс легенди Chase&Status потвърдиха с миналогодишния си албум "What Came Before", че изключителната последователност е неразделна част от всичко, което са създали, гарантирайки тяхното място на върха на музикалната игра.

Джунгъл-поп дуото Sofi Tukker е известно с енергичните изпълнения на живо, които ги доведоха до Coachella, Lollapalooza и Glastonbury. Това лято те идват за първи път на фестивала EXIT. Първият албум на мистериозния Клептоун - "Charmer", достигна повече от 60 милиона стриймвания в Spotify, а успехът му беше увенчан с три награди за най-добър хаус изпълнител на DJ Awards на Ibiza и място в списъка с 10-те най-продавани изпълнители на Beatport. Към състава се присъединява и Бурак Йетер, турски продуцент, хитмейкър и DJ с почти един милиард гледания само в YouTube. Drum’n’bass селекторът и DJ Charlie Tee допълнително ще усилят мощния басов звук.

EXIT 2023 ще се проведе от 6 до 9 юли 2023 г. на Петроварадинската крепост. Фестивалните билети могат да бъдат закупени от сайта на фестивала на промоционална цена от 130 лв.