Протестите продължават и ще ескалират: Студенти и преподаватели от НАТФИЗ подновяват акцията си срещу ректора

Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) обявиха, че от днес, 15 септември в 14 ч., се подновяват протестите с искане за оставката на ректора Мирослав Дачев. Ще бъде организирано шестиве, което ще тръгва от сградата на НАТФИЗ и ще се насочи в посока Министерството на образованието и науката (МОН). По думите на протестиращите, причината за акциите им е "бездействието на всички институции, които защитават или не проявяват никакво отношение относно безпрецедентната криза в управлението на НАТФИЗ".

Според недоволните студенти и преподаватели МОН "се крие зад академичната автономия, която е категорично погазена от страна на ректора на НАТФИЗ - проф. Мирослав Дачев". Чрез подновяването на протестите се заявява за пореден път, че доверието в настоящото ръководство е безвъзвратно изгубено и "протестните действия ще продължават и ще ескалират, докато оставката на ректора не стане факт".

Ще остане ли НАТФИЗ част от FilmEU?

Ректорът на НАТФИЗ - проф. Мирослав Дачев, по време на среща с протестиращите студенти през лятото, от която обаче не произлезе нищо; снимка: БГНЕС

Припомняме, че в края на юни и началото на юли преподаватели и студенти от НАТФИЗ излязоха на поредица от протести заради управлението на Академията от ректора Мирослав Дачев. Тогава, а и сега, недоволните заявяват, че той не се интересува от проблемите на престижното учебно заведение, не се вслушва в думите на студентите, а незаинтересоваността му застрашава членството на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU.

Още: Филмовата общност с категорична подкрепа за НАТФИЗ, защити участието ѝ във FilmEU

В началото на септември министърът на образованието и науката Георги Вълчев увери, че няма заплаха и че всички договорености, които НАТФИЗ е поел в рамките на този алианс, се изпълняват и ще продължават да бъдат изпълнявани.

"Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации, както това за уволнението. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа, каза пред журналисти на 15 юли ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" член-кореспондент проф. Мирослав Дачев.

Тогава Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организираха среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти. От тази среща обаче не произлезе нищо съществено.