Няма отговори, няма резултат: Протестите за бъдещето на НАТФИЗ продължават

Протестите на студенти и преподаватели в Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ), насочени срещу ректора проф. Мирослав Дачев, продължават. От инициативния комитет на протестиращите заявиха, че няма никакви предприети действия за решаването на проблемите в Академията. В съобщението, разпратено до медиите, се казва, че протестните действия се подновяват "13 дни след последната ни среща в МОН, както и 4 месеца след началото на протестите".

Причини за протеста

Снимка: БГНЕС

Студентите и преподавателите, които не са доволни от управлението на проф. Мирослав Дачев, казват, че институциите отказват да чуят гласа им и не им дават никакви отговори, не виждат резултати, макар че са наясно с проблемите в образованието и искат промяна. "Времето за диалог и празни обещания приключи! Дойде времето за ОСТАВКА.", казват още протестиращите.

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"Затова още веднъж излизаме, за да говорим за проблемите си… и да помълчим за тях. Всички ние знаем каква е силата на тишината в киното. Знаем какво е въздействието на мълчанието на сцената. Пред МОН още веднъж ще изложим проблемите си от последните месеци и ще отбележим всеки от тях с минута мълчание.", казват от инициативния комитет.

Те канят всички студенти, преподаватели, хора, чувстващи се свързани с Академията, да се присъединят към тях. Акцията им ще се състои на 1.10, четвъртък в 16:00 ч. пред НАТФИЗ, а в 16:30 ч. тръгва шествие към МОН.

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