Да излетиш и кацнеш 1000 пъти за 15 часа: Наш пилот с опит за Гинес рекорд

Пилотът Николай Калайджиев атакува днес, буквално в момента, за пореден път рекорд на Гинес - 1000 излитания и кацания със самолет за 15 часа. Той вече е поставил няколко световни рекорда - за излитания, кацания и виражи, припомня бТВ. За 900 минути той трябва да излети и да кацне 1000 пъти. Това означава, че всяко излитане и кацане трябва да се извърши за по-малко от минута.

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„Никой не е дръзнал да направи хиляда излитания и кацания. Ние сме първите. За мен не е толкова важен световният рекорд, колкото посланието, а то е насочено към младите и подрастващите – да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат и силно да го пожелават“, сподели Николай Калайджиев по време на почивката си.

До ранния следобед Николай има извършени над 400 излитания и кацания. Малко след 20:00 часа ще стане ясно дали пилотът се е справил. Целта на събитието е и да се възстановят българските летища, включително и това в Горна Оряховица, което е на 100 години. На летището в Горна Оряховица присъства и представител от “СпейсЕкс“. Това е стъпка към следващата цел на Николай - излитане в космоса.

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