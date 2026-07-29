Правителството обяви две дружества на "Лукойл" за обекти от критичната инфраструктура

Министерският съвет реши на закрито заседание да обяви "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл България Бункер" за обекти от критичната инфраструктура, свързана с националната сигурност на България. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Решението идва след като Конституционният съд отмени текстове от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Според съда държавата няма законово основание да назначава особен търговски управител в двете дружества от групата на "Лукойл". Очаква се решението на Конституционния съд да влезе в сила през следващите дни. Още: Сблъсък между Костадин Костадинов и Петър Стойчев прекъсна заседанието на парламента (СНИМКИ)

"Лукойл Авиейшън България" извършва зареждане на самолети с гориво, а "Лукойл България Бункер" доставя корабни горива. И двете компании осъществяват търговия с нефтопродукти, докато действащото законодателство позволява държавен надзор единствено върху обекти, които преработват, съхраняват или транспортират нефт и нефтопродукти.

Именно затова "Прогресивна България" внесе спешни законодателни промени, с които и търговията с нефтопродукти да бъде включена сред дейностите, подлежащи на държавен контрол. Законопроектът вече се разглежда на първо четене в Народното събрание.

Самото разширяване на обхвата на закона обаче не е достатъчно, за да бъдат изпълнени изискванията на Конституционния съд. За да може държавата да упражнява контрол чрез особен търговски управител, дружествата трябва да бъдат определени като част от критичната инфраструктура. Списъкът на тези обекти се съдържа в Постановление на Министерския съвет №181, като с днешното решение в него се включват и "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл България Бункер".

"Решението е част от антикризисен план, изготвен от правителството за гарантиране на оперативния контрол върху дружествата от групата на "Лукойл" и за предотвратяване на рискове за работата на рафинерията в Бургас и пазара на горива", заяви министър Пулев. Още: "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

Той отправи критики към предишното управление, като заяви, че пропуск в закона е създал риск двете дружества да бъдат върнати под контрола на руските си собственици и да попаднат под санкционен режим, което би могло да блокира дейността им в България.

"Българската държава ще продължи чрез института на особения търговски управител да упражнява оперативен контрол върху "Лукойл България" при пълно изпълнение на санкционните режими", каза още Александър Пулев.