Христо Грозев получи писмото от Русия, че е "чуждестранен агент" - какво пише в него (СНИМКА)

Грозев публикува снимка от документа в профила си в Twitter и от нея се вижда, че руските власти смятат, че той е под "чуждо влияние", без да се дават подробности какво точно означава това.

"В съответствие с част седма на член 7 от Федералния закон от 14.07.2022 г. "За контрол върху дейността на лица, намиращи се под чуждо влияние", Христо Грозев е включен в Регистъра на чуждестранните агенти на 21.04.2023 г. във връзка с дейностите, предвидени в част 2 и алинея 2 на част 6 от член 4 на Закона, както и за това, че е под чуждо влияние", пише в писмото.

I got my official letter designating me a Foreign Agent. Says I am designated because I am under "foreign influence" (??). Signed by the "Director for Defense of National Interest from Foreign Influence".

Looks like something out of 1984 but crazier. pic.twitter.com/wsv2I5v50w