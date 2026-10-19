"Истински късмет е, че не потъна": Ето какво откриха на ударения кораб "Челси-3"

При огледа са установени сериозни повреди на три места по корпуса. Корабът е тежко ударен на три места. Има сериозни пробойни в предната лява част, почти в средата на десния борд и в кърмата, където са нанесени повреди. Той е без управление. Това обясни директорът на Дирекция "Морска администрация – Бургас" капитан далечно плаване инж. Живко Петров в ефира на Нова телевизия, след като корабът "Челси 3" беше поразен от три дрона в Черно море. В момента корабът е на пристанище Бургас, където продължават огледите и предстои извършването на същинските експертизи. До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката.

Петров заяви, че въпреки пораженията плавателният съд е стабилен и към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда.

ОЩЕ: Официално: Корабът "Челси-3" вече пристигна на пристанището в Бургас

През почивните дни са извършени огледи от сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване. Проверена е и подводната част на корпуса, тъй като повредите обхващат както участъци над водата, така и подводни зони. Извършени са и проверки за евентуално наличие на боеприпаси.

"Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода", коментира Петров. По думите му плавателният съд е бил празен към момента на огледа. Той е превозвал зърно и, доколкото е известно, е трябвало да отплава за следващ товар от същата стока.

Разследващите органи продължават да търсят следи, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката. Проверява се и за евентуални останки от дронове или наличие на химически вещества. Засега няма установени данни, които категорично да посочват произхода на използваните безпилотни апарати.

"Мога да кажа само, че дроновете не са български. Не са наши. Всичко останало са спекулации. Именно затова работят следствените органи - за да се опитат да установят какво точно се е случило", заяви капитан Петров.

ОЩЕ: Операцията по изтеглянето на поразения моторен кораб CHELSEA 3 навлезе в същинската си фаза

Съдбата на "Челси 3" ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на кораба. Според Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като в сегашното си състояние плавателният съд не е годен за последващо плаване. Корабът има валидна застраховка и документи, а разходите по операцията по буксирането ще бъдат предявени на корабособственика или на неговия застраховател. Представители на собственика са били в Бургас още по време на операцията.