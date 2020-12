Казусът с "BOLGARE": Как италианска изба и депутати се опитват да наложат забрана на българското вино

Патентен сблъсък, засягащ интересите на България, се разгоря отново в Европейския парламент.

Казусът, накратко: италианската изба Sassicaia иска българската марка вина Bolgare да бъде заличена и да не може да изнася вина в Европа. Причината: фонетична близост между названието на тяхното вино Bolgheri и българското Bolgare. Действието: италианските депутати Паоло де Кастро и Симона Бонафе върнаха на дневен ред темата с парламентарно питане, искайки намесата на Европейската комисия по казуса. Сблъсъкът на двата бранда има история, спечелена от българския - Европейската патентна служба вече отсъди на 2 инстанции в полза на производителят на нашата марка - "Домейн Бойар". "Имаха ясно становище, че заявената от нас Bolgare не е по никакъв начин сходна на италианската марка Bolgheri и по никакъв начин не уврежда интересите им. Затова и Европейската патентна служба допусна регистрацията на българската марка Bolgare, казва по случая изпълнителният директор на „Домейн Бойар“ Евгени Харамлийски. И действително, между двата бранда вина има солидни разлики. 1) Фонетичната близост далеч не е опит за подражение, а неизбежна географска и езикова последица. Село Болге́ри в Тоскана, където се произвежда едноименното вино, носи това название, защото там е имало военно укрепление на прабългарите, когато са били съюзници на лонгабардите. В Италия обаче има немалко места, през които българите са оставяли следа през вековете, оттам и езиков отпечатък върху названието на селището. В имената на вината има и разлика в ударението - при Болге́ри е на “е", докато при българските вина е на “о" - Бо̀лгаре. 2) Начинът, по който българската марка е подадена за регистрация, включва и графично изображение, което безспорно отпраща към българската държава - иконични места и символи, представящи страната ни. Това са къща от Копривщица, Църквата Света София, буква „Б“ от кирилицата, гайда, българската роза, планините ни, красивите ни шевици и др. 3) Двете вина всъщност въобще не се засичат като пазарни ниши. "Нашата марка е фокусирана върху местните традиции и сортове (Мавруд и Мускат), като в по-малък тираж предлагаме и Шардоне, Розе и Мерло. Вината са леки и пивки, достъпни за широкия кръг любители на виното у нас, които обичат вкуса на нашите домашни вина. Италианските от Bolghеri са съвсем различни. Първо, те са тероарни вина, сортовете, които използват са класическите за Бордо като основен е Каберне Совиньон, който не присъства в серията ни. Те са сред най-скъпите вина в Италия и се намират основно в най-високият клас ресторанти", казва директорът на "Домейн Бойар” Евгени Харамлийски. Продуктите на италианската изба Sassicaia се движат между 150 и 250 евро за бутилка, докато тези на "Домейн Бойар" поддържат достъпни цени, които могат да си позволят всички.„От този казус възниква по сериозният въпрос, дали ако утре с друг български производител решим да направим например „българско бяло сирене“ с марка Bolgare или друг хранителен продукт, който от Bolgheri решат, че наподобява такъв произвеждащ се в тяхната област, отново ли ще се опитват да ни спрат…? И как бихме могли да защитим идентичността си и правото ни на наши „български“ марки спрямо тези на една малка област в Италия…?. „Идеята за създаването на нашата марка възникна в момент, когато усетихме, че локалните и национални ценности стават все по-важни за оформянето на нашата идентичност като отделни индивиди и нация като цяло, че трябва да се отличим от другите с нашите традиции, вкусове, дух… С тази идея създадохме марката Bolgare, с която да кажем „Наздраве“ за изконната ни традиция да правим хубаво вино, за уникалната ни природа, за красотата на нашите шевици, фолклор, за вкусната ни храна … В етикета, който пуснахме на вътрешния ни пазар са заложени символите на няколко от най-красивите български шевици от различни региони на България, защото те са едно от многото прекрасни неща в нашите традиции, които са повод за нас да се гордеем, че сме българи. Заставайки твърдо зад тази национална идея ние като компания дори подкрепяме и фолклорният ни ансамбъл „Българе“, защото ги смятаме за посланици на нашите прекрасни традиции, които те прославят по света със своите спектакли. И се надяваме, че всички българи ще се съгласят с нас - че като Българи би трябвало да имаме правото на такава наша си „българска“ марка вина, която да носи духа и идентичността ни, още повече когато става въпрос за вино, в което ние сме известни с вековните си традиции. Очевидно и Европейската патентна комисия застава зад това. При храните и напитките това ще става все по-важно. Първоначалната ни идея бе да развиваме марката само на българския пазар, дори с подкрепата на нашите потребители вече променихме името на марката на етикета на кирилица „Болгаре“. Пуснахме и една чудесна ракия с етикет „Болгаре“. Подадохме документи за европейска регистрация, само защото наши клиенти проявиха интерес за продажбата им сред българите във Великобритания“, допълват още от „Домейн Бойар“. В последните 10 години „Домейн Бойар“ неизменно печели в международната класация SUPERBRAND за винен производител с най-високо ниво на доверие сред потребителите. Вина на „Домейн Бойар“ са отличени в ТОП 100 в американската класация за вино BEST BUY и ТОП 50 на Nielsen във Великобритания. А ето какво становище сподели по казуса в интервю пред Actualno.com Фани Божинова, европейски патентен адвокат:Домейн Бойар ЕАД на 02.05.2017 г.подава пред Европейската служба за интелектуална собственост /СЕСИС/ заявка за регистрация на марка Bolgare. Марката преминава успешно проверката на експертите за нейната регистрабилност и се извършва публикация, която дава възможност на трети заинтересувани лица да възразят срещу регистрацията чрез подаване на опозиция, (което е обичайната процедура при регистрация на марките). Срещу заявката за марка Bolgare се подава опозиция от страна на италианския консорциум Consorzio Per La Tutela Dei Vini Bolgheri D.O.C. Основанията на консорциума са следните:1. Наличие на вероятност от объркване между заявената марка Bolgare и по-ранната колективна марка Bolgheri по отношение на стоките в клас 33 – алкохолни напитки; 2. Извличане на несправедливо облагодетелстване от известността на колективната марка Bolgheri; 3. Наличие на по-ранни права върху наименование за произход Bolgheri. Процедурата по опозицията срещу марка Bolgare е спряна и се възобновява процеса на първоначална експертиза от страна на експертите. Такова възобновяване е много рядка процедура, но допустима от закона."Домейн Бойар" увери експертите, че при избора си на марка Bolgare по никакъв начин не е целял да я свърже с марката Bolgheri или наименованието за произход Bolgheri. Аргументите касаеха различното визуално, фонетично и концептуално значение на сравняваните знаци. Аргументацията се базираше и на факта, че думата Bolgare има смислово съдържание, изразяващо се в начина, по които българите са били наричани още от траките, когато са се заселили на територията на днешна БЪЛГАРИЯ; в История Славянобългарска написана пред 18 век от отец Паисий Хилендарски Bolgare изписано на кирилица като БОЛГАРЕ се е ползвало като название на българския народ, известният българист, етнограф и филолог Юри Венелин назовава българите с името Болгаре в съчинението си „Старите и сегашни българи“, Константин Иречек също ползва названите Болгаре за българите в „История на българите“ и пр. Беше направена и аргументация свързана с останалите аспекти на сравнение визуално и фонетично, както и общ анализ за различието между сравняваните знаци. Представените от страна на "Домейн Бойар" доводи се възприеха като основателни от страна на експертите на отдел Опозиция при СЕСИС и те постановиха решение, с което отхвърлиха изцяло опозицията. Постановеното решение в полза на "Домейн Бойар" не е окончателно и беше обжалвано от страна на италианският консорциум. Очаква се решение на Апелативния състав на СЕСИС.Описаният по-горе спор не е необичаен. До момента той се развива съобразно разпоредбите на действащото европейско законодателство. Известен момент на безпокойствие създава подкрепата, която получава италианският консорциум Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri D.O.C. от страна на европейски депутати от Италия, които изразяват пред ЕК становища в подкрепа на тезата на консорциума.