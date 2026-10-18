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Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито!

18 октомври 2026, 5:55 часа 3551 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 18 октомври 2026 г. Честито!

На 18 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят имената Злата, Златка, Златина, Златинка, Златко, Златан, Златомир, Златимир, Златимира, Златозария и производните им. Имен ден имат и тези, които носят името Лука или Лукан. Празникът е в чест на Света Злата Мъгленска. Тя е българска светица и великомъченица, живяла през XVIII век по време на османското владичество в Македония. Ражда се в бедно семейство в село Слатина, Мъгленско. Още от малка се проличава нейната рядка красота, смиреност, благочестивост и чистата, твърда и непоклатима вяра в Господ. Рядката хубост на девойката ѝ донася големи изпитания и става повод да понесе изпитания на велика мъченица.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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