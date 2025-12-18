Имени дни 2026 г.

2026 г. вече чука на вратата. Всички се надяваме да донесе мир, здраве, благоденствие, много възможности и успехи! Не всеки ден е специален, но тези, в които даден човек отбелязва свой празник може да бъде незабравим момент за ново начало, сбъдването на мечти или просто повод отново да се съберем заедно и да си припомним колко важно е семейството, приятелството и любовта! Ето кога са всички имени дни през 2026 г. Празнувайте с любимите си хора, получавайте и давайте подаръци, но най-вече - бъдете добри!
Именни дни през януари
В първия ден от 2026 г. отбелязваме Васильовден. В следващите дни празнуваме още Ивановден, Богоявление. Не забравяйте и Антонов и Атанасовден.
1 януари – Васильовден – Васил, Васила, Василена, Василка, Васко, Васка, Васа, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Ванеса, Вълчо, Веселка и всички производни на имената;
2 януари -Силвия, Силвестър, Силвана, Силва, Горан, Горица;
4 януари – Тихомир;
6 януари – Богоявление (Йордановден) – Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, Богомил, Борил, Богдан, Богдана, Божена, Бончо, Банчо, Бистра, Найден, Теофан, Теофана, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Дана, Теодор, Боян, Бояна, Боголюб, Боголюба;
7 януари – Ивановден – Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йоанна, Йолина, Иванка, Ивана, Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Ванеса, Жан, Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Ивалин, Калоян, Йото, Йоанка, Ивона, Иванина, Ванина, Йовко, Йовка, Яна, Деан;
11 януари – Богдан, Богдана, Богомил, Теодосий, Теодоси, Теодосия;
12 януари – Татяна, Таня и производните им;
14 януари – Адам, Калчо, Нина и Нино;
17 януари – Антоновден – Антон, Антония, Андон, Донка, Доньо, Дончо, Тонко, Тони, Тоника, Тончо, Тотка, Антоан, Антонина, Антоанета, Донко, Доню, Тоня
18 януари – Атанасовден – Атанас, Атанаска;, Наско, Наска и други, производни от тях;
20 януари – Евтим, Евтимий и др;
21 януари – Максим, Неофит, Валери, Валерия, Максимилиян, Агнеса;
22 януари – Тимотей, Тимофей;
24 януари – Ксения, Аксения, Оксана;
25 януари – Григор и производните му;
Именни дни през февруари
През 2026 г. Тодоровден се пада през февруари.
1 февруари – Лозан, Лоза, Трифон, Лозана, Трифонка, Гроздан, Гроздана;
2 февруари – Момчил, Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомир, Ванеса, Ралин, Радина, Радослав, Радислава, Средко, Средка, Сретен;
3 февруари – Зимен Симеоновден – Симеон, Симеонка, Симона, Мона, Мончо, Моника, Моньо, Симеона, Симон, Симо, Сима, Симана;
4 февруари – Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо;
5 февруари – Добрин, Добринка, Агата, Агатия;
6 февруари – Свети Фотий – Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо;
8 февруари - Захарий, Захари, Захария;
9 февруари - Никифор
10 февруари – Валентин, Валентина, Валя, Ламби, Хараламби, Пейо, Яна, Гергана, Харалампи, Вальо, Валери, Валерия;
13 февруари – Евлоги, Евлогия, Зоя, Живко, Живка.
14 февруари – Свети Валентин – Валентин, Валентина, Валя и др. подобни;
17 февруари - Роман
21 февруари – Евстати, Евстатия;
28 февруари - Тодоровден - Тодор, Тодора, Теодора, Теодор, Тошо, Тодорка, Теодорина, Дора, Доротея, Дорина, Даринка, Доре, Дарчо, Дорка, Дарка, Божидар, Божидара, Божана, Божанка; Лидия;
Именни дни през март
През март празнуват дамите с едни от най-красивите имена.
1 март – Евдокия, Марта, Марто, Мартина, Мартин;
4 март – Гера, Герасим, Герчо, Геро, Гюро;
6 март – Красимир, Красимира;
9 март – Празнуват Младен, Младенка, Горян, Младена, Гордан, Горянка, Горанка;
10 март – Галина, Галя, Галин, Геновева, Галена;
13 март – Никифор;
15 март – Божан, Божил, Божко, Емануил, Манол, Манчо, Тотьо;
16 март – Жельо, Вильо, Станил;
17 март – Алексей, Алекси, Алекса, Алеко;
19 март – Дария, Найден, Дарина, Дарин;
21 март – Яков;
22 март – Леа;
24 март – Захари, Захарина, Хари;
25 март – Благовещение- Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Блага, Бонка, Бончо, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна, Благо, Евелина, Евангелина;
26 март – Габи, Габриела, Габриел, Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила;
28 март – Боян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, Бойка, Боко;
29 март – Борис, Боркослав, Боромир, Борислав.
Именни дни през април
И през 2026 г. . Лазаровден, Цветница и Великден ще се отбелязват през април. Ето кога са датите.
1 април – Аврам;
4 април - Лазаровден - Лазар, Лазарка, Лазарина, Лъчезар, Лъчезара и други подобни;
5 април - Цветница - празнуват всички с имена на цветя и растения (Цветелина, Цвета, Цветана, Роза, Орхидея, Калина, Ива, Иглика, Аглика, Божура, Ралица и всички производни)
6 април – Страхил;
12 април - Великден - Велико, Величка, Велислав, Вили, Велизара и други подобни, също и Ирина, Ирена, Мирослав, Мира.
14 април – Мартин, Мартина и други производни;
18 април – Виктория, Виктор.
19 - април Томина неделя
25 април – Марк, Марко.
Именни дни през май
Както и всяка година 2026 г. през май празнуваме Герьовден. Вижте кога се пада Гергьовден. Тази година май посреща и Спасовден.
1 май – Мая
2 май – Борис, Борислав, Борислава, Боряна, Борил (още именици на 2 май)
6 май – Гергьовден – Георги, Гергана, Гинка, Ганчо, Галя, Галина.
8 май – Aрсений, Арсо
9 май – Христофор
10 май - Живко, Живка, Жива, Жишо, Зоя
11 май – Свети Кирил и Методий – Кирил, Методий, Методия, Кирилка и др.
12 май – Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Джерман, Искра, Искрен, Тома (Томина неделя)
21 май – Свети Константин и Елена – Константин, Елена, Елисавета, Елица, Коста, Костадин, Костадинка, Станимир, Станимира
21 май - Възнесение Господне, Спасовден - Спас, Спаска, Спасена, Спасимира, Спасимир, Лука.
24 май – по стар стил това е празника на Св. Св. Кирил и Методий, който отбелязваме на 11 май
30 май – Света Емилия – Емилия, Емил, Емилиян.
Именни дни през юни
През юни 2026 г. не пропускайте да празнувате Еньовден.
7 юни – Валери, Валерия
10 юни – Антонина
15 юни – Августин, Витан, Витомир
19 юни – Петрови Заговезни – Панайот, Панталей, Панчо
20 юни – Бисер, Бисера, Наум
21 юни – Явор, Ясен
24 юни – Еньовден – празнуват всички билки – Биляна, Йоана, Янислав, Яна, Яница, Денислав, Деница, Деян, Ивета
29 юни – Петровден – празнуват Петър, Павел, Петя, Полина, Павлин, Кремена, Камен, Пенко
30 юни – Всички български светии – Румен, Румяна, Крум, Чавдар, Асен, Аспарух, Апостол
Именни дни през юли
Най-летният месец също е изпъстрен с много имени дни.
1 юли – Джулия, Джулиян, Дамян, Дамяна, Дамянка, Даме, Кузма, Козма.
7 юли – Недялка, Недялко, Неделина, Недко, Нели
11 юли – Олег, Олга, Оля
14 юли – Орлин, Орлина, Никодим.
15 юли – Владимир, Владислав
16 юли – Юлиян, Юлияна, Юлия, Юли
17 юли – Света Марина – Марина, Марин, Огнян, Маринела
20 юли – Празнуваме Илинден – Илия, Илина, Илияна, Искра, Илиян, Илко
22 юли – Магдалена, Магда, Миглена
24 юли – Христина, Кристина, Кристиана, Христиана
25 юли – Успение на Света Анна (Лятна Св. Анна) – Ана, Ани, Анна, Анета, Анелия
27 юли – Панчо, Панко, Панка, Пантьо, Пане, Пантелей, Пантелеймон, Пантелейка, Добрин, Добри, Добрина, Горазд, Горан
29 юли – Калин
Именни дни през август
Август не е много щедър на имени дни, но пък има ли по-подходящо време за празнуване?
1 август – Макавей, Здравко, Здравка;
7 август – Валери, Валерия;
15 август – Успение Богородично (Голяма Богородица) – Мария, Мариан, Мариян, Мариела, Мирела и др.;
26 август – Адриан и Наталия, Адриана, Наташа;
30 август – Александър, Александра, Алекс, Александрина и др.
Именни дни през септември
През септември 2026 г. празнуваме Кръстовден. Вижте кога се падат останалите имени дни.
1 септември – Симеон, Симона
5 септември – Захари и Елисавета, Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Изабел
8 септември – Малка Богородица – Мария, Борис, Богдан, Богомил
14 септември – Кръстовден – Кръстьо, Кръстан, Kристина, Кристиян, Ставри
16 септември – Людмила, Людмил
17 септември – Вяра, Надежда и Любов – София, Вяра, Надежда, Любов, Надя, Любослав, Севда
20 септември – Евстати
22 септември – Гълъбин, Гълъбина
Именни дни през октомври
През октомври почитаме Преп. Параскева и Св. Димитър.
1 октомври – Анани, Анания, Ния
6 октомври – Тома, Томи
10 октомври – Филип, Филиана, Филипа, Филко, Филомир, Филослав, Филчо, Фильо, Фичо
12 октомври – Мартин, Мартина
14 октомври – Петковден – Петко, Петкан, Петка, Параскева и производните
18 октомври – Злата, Златка, Златина, Златан, Златомир, Лука
26 октомври – Димитровден – Димитър, Димитрина, Димитричка, Димо, Драгомир
27 октомври – Нестор
28 октомври – Параскева, Параскев, Лъчезар, Лъчезара
30 октомври – Зоран
Именни дни през ноември
През ноември по традиция отбелязваме Архангеловден и Андреевден.
8 ноември – Архангел Михаил – Ангел, Михаил, Ангелина, Емил, Мила, Милена, Михаела, Гаврил, Серафим, Огнян, Огняна
11 ноември – Свети Мина – Виктория, Виктор, Мина, Милена
14 ноември – Филип, Управда, Юстиниан
16 ноември – Матей, Матея
21 ноември – Въведение Богородично – Вълко, Вълкан
24 ноември – Света Екатерина – Екатерина, Катерина, Катя, Катрин
25 ноември – Успение на Свети Климент Охридски – Климент, Климентина
26 ноември – Стилиян, Стелян, Стела, Стилян, Стилияна
30 ноември – Андреевден – Андрей, Андреа, Андрея и производните им;
Именни дни през декември
Последният месец от годината - декември идва с духа на Коледа - семейните събирания, подаръците, победата на светлината над тъмното. Имените дни са чудесен повод да се видим с близките си и да се радваме на повече взаимност.
1 декември - Наум
4 декември – Варвара, Барбара
5 декември – Свети Сава – Сава, Савина, Владислав, Сабина, Събина, Слави
6 декември – Свети Николай Чудотворец, Никулден – Николай, Никол, Никола, Николета, Николина, Нина
9 декември – Света Анна (Зимна Света Анна) – Ана, Ани, Анна, Анка, Анета, Анелия
11 декември - Даниил, Даниел
15 декември – Свобода
17 декември – Данаил, Даниел, Даниела
20 декември – Игнажден – Игнат, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла
22 декември – Анастасия
24 декември – Евгения, Евгений, Женя, Бистра, Малена, Ния, Аделина
25 декември – Рождество Христово – Божидар, Емил, Емилия, Христо, Христиан, Християн, Младен, Радостин, Румен, Христомира и производните им
26 декември – Йосиф, Давид
27 декември – Стефановден – Венета, Венцеслав, Запрян, Соня, Стамен, Станимир, Стефан, Стоил;