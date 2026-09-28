Имени дни през октомври 2026 г.

След два дни настъпва месец октомври. Заедно с понижаването на температурите той носи и много приятни поводи за топли моменти с нашите близки, роднини и приятели, които имат своя имен ден. През октомври почитаме Преп. Параскева и Св. Димитър. Ето кога са празничните дати - не пропускайте да зарадвате любимите си хора с пожелание от сърце и подарък.

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1 октомври

В първи ден от месеца имен ден празнуват Анани, Анания, Ния.

6 октомври

На този ден имен ден имат Тома, Томи.

10 октомври

На този ден празнуват Филип, Филиана, Филипа, Филко, Филомир, Филослав, Филчо, Фильо, Фичо.

12 октомври

Това е празникът на мъжете и жените с името Мартин, Мартина.

14 октомври

На 14 октомври празнуваме Петковден. Имен ден празнуват – Петко, Петкан, Петка, Параскева и производните

18 октомври

Това е денят, в който своя личен празник отбелязват хората с имената: Злата, Златка, Златина, Златан, Златомир, Лука.

26 октомври

Празнуваме Димитровден. Очаква се да почерпят Димитър, Димитрина, Димитричка, Димо, Драгомир

27 октомври

На този ден имен ден празнува Нестор.

28 октомври

В един от последните дни на месеца отбелязваме празника на Параскева, Параскев, Лъчезар, Лъчезара.

30 октомври

На този ден имен ден празнуват мъжете с името Зоран.

Имени дни 2026 г.