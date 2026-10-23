Кой има имен ден днес, 23 октомври 2026 г. Честито!

На 23 октомври 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Яков, Жак, Жаклина, Яко, Якоб, Игнатий и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Яков, брат Господен по плът - от седемдесетте апостоли и Светител Игнатий, патриарх Константинополски. Св. апостол Иаков бил син на Йосиф, обручникът на св. Дева Мария. Той е от седемдесетте апостоли, първи епископ на Иерусалим в продължение на 33 години. Написал първата света литургия. Завършил мъченически, блъснат от храмовата стряха, засипан с камъни и, ударен с едно кросно, разбили главата му - починал в 63 г. на 66 години.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през октомври 2026 г.