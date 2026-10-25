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Кой има имен ден днес, 25 октомври 2026 г. Честито!

25 октомври 2026, 5:55 часа 196 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 25 октомври 2026 г. Честито!

На 25 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анастас, Анастасий, Анастасия и производните им. Св. Атанасий бил родом от Аквилея (планина в Северна Италия). Пострадал при Диоклетиан (284-305) в крайбрежния град Салон в Далмация. Заради своята твърдост в истинната вяра той бил посечен с меч, а тялото му било хвърлено в морето. Една благочестива жена след дълги усилия се постарала да извади светите мощи от морето, намазала ги с благовония и ги облякла в погребални одежди. Положила ги в домашната си църква. Много изцеления станали на гроба на светеца.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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