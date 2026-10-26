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Кой има имен ден днес, 26 октомври 2026 г. Честито!

26 октомври 2026, 5:55 часа 1053 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 26 октомври 2026 г. Честито!

На 26 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Димитър, Димитрина, Димо, Митко, Димитрина и производните им. На този ден българската православна църква почита паметта на Св. вмчк Димитрий Мироточиви и Преп. Димитра Доростолска (Димитровден). Свети Димитър е православен светец. В народния календар празникът Димитровден бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през октомври 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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