Коментар №1 на седмицата: Доктрината на Путин: Ще се самозадоволяваме. А могат ли?

"Ние ще се погрижим сами за икономиката ни и то по такъв начин, че никога повече да не зависим от западните партньори, нито от западните компании. Ще направим така, че никога повече да не се окажем в подобна ситуация и никой чичо и никой Сам не би могъл да вземе решение да разруши икономиката ни и отдавна трябваше да го направим". Това са думи на руския външен министър Сергей Лавров, изречени на 10 март, 2022 година, след срещата му с украинския външен министър Дмитро Кулеба в Анталия. Същата среща, след която Лавров обясни: "Не планираме да нападаме други страни, не нападнахме Украйна".

След такива басни нямаше как да не погъделичкам и мръсното подсъзнание в България. Но за мръсниците – дотук. Говорим за самозадоволяваща се икономика. А Кремъл (защото Лавров е гласът на Путин извън Русия) така щял да направи, че да не зависи изобщо от Запада.

Самозадоволяваща се икономика в днешния глобален свят няма. Ако имаше, родните путинофили нямаше да имат Фейсбук, през който да могат да дрънкат глупости като този статус. Дори Китай не направи така – който е малко по-любопитен, нека види как се разви китайската държава от 70-те години на XX век. Делът на китайския БВП от това време е по-малко от 2% от дела на световната икономика. През 2018 година вече е почти 19%! И Китай тръгва устремно по този път след смъртта на Мао Дзъдун и след неговия подход „Големият скок напред“. Какво представлява той ли – селяните да станат граждани, но граждани, които бачкат до смърт в индустрията. Подходът на СССР. Само че Китай поумня бързо – от планова икономика минава в смесен модел, отваря се към света, почва да пуска западни инвестиции в ключови сектори, но запазва държавния контрол в други. Пекин много точно премахва протекционистичните политики, които пречат да се черпи западния опит и се възползва от него така, че днес Китай е втората най-силна икономика.

Да видим сега как почнаха Путин и сие голямата промяна – вместо McDonald's, в Русия налагат "Чичо Ваня" ("Дядя Ваня"). Ще рече, Дядо Мраз вместо Дядо Коледа в бързото хранене. А защо не Дядя Вова, направо не знам.



Колко успех ще има този подход? Давам пример – на 21 март френският автомобилен гигант Renault реши да остане в Русия, но днес, 24 март, заради черната репутация на това решение обяви, че спира работа в Русия. Ще кажете, каквото толкова. Ами това – Renault е собственик на "АвтоВАЗ", производителя на "Лада". И стана собственик, когато през април 2009 година "АвтоВАЗ" беше на ръба на фалита, та се наложи Русия да му дава 600 000 000 долара помощ. Какво имаше през 2009 година? Последствията и все още несвършилата световна финансова криза, след срива на американския ипотечен пазар. Кратичко казано – голяма криза. Какво има сега, Дядя Ваня? Война в Украйна – голяма криза! Обаче го няма западният партньор! Няма ги и доларите – защото Русия ефективно беше отрязана от банковата система SWIFT.

Голяма радост сред целокупния български народ със симпатии към Путин или просто мразещ американците предизвика новината, че руският президент вече ще иска плащане на газа в рубли. Гениално, нали? Всички ще се юрнат да купуват рубли, руската икономика ще си поеме въздух, Руската централна банка ще почне да печата и да определя курса както тя си реши. Тоест, както Путин реши. Само че първо, това е почти сигурно пряко нарушение на договорите, защото при сключването им механизмът на плащане е договорен. Второ, от "Нафтогаз" вече посочиха, че "Газпром" не може да спре доставките, защото ако спре потоците по газопроводите, това може да увреди газовите кладенци и така находищата да идат на х*й. Тази работа не е като да натиснеш копчето на лампата. Тогава вече Русия ще се лиши от единственото, което все пак ѝ носи някакви пари. Да не говорим, че ако ЕС бъде принуден, то може да наложи ембарго на руския петрол - а зависимостта на Съюза от него не е като от газа, само 27% от европейското потребление идва от Русия. И още нещо - идва краят на отоплителния сезон за Европа, т.е. предстоят няколко месеца, в които ЕС няма нужда от газ за отопление. Няколко месеца - Путин може ли да издържи няколко месеца, след като украинците взеха вече видимо да му бият непобедимата армия?

Важен аспект за газа е и какво каза новият председател на КЕВР Станислав Тодоров пред парламентарната енергийна комисия. А именно - че за 2023 година Европа е договорила огромни количества втечнен газ. Той ще дойде, независимо какво ще стане с доставките от Русия. Ако тогава войната вече е минало, и руският газ си върви нормално (както и към момента реално), то цената ще падне неимоверно - до нивата на старта на пандемията, по около 10 евро на мегаватчас!



Стане ли положение "на война като на война", Русия е сама. Когато си сам на война, хич не е хубаво. Защото и Китай чака - ще намери начин да влезе в роля на посредник и да дои както Путин, така и Запада. Западът обаче има повечко за доене - в тази игра Путин пръв ще клекне.



Днешният свят е толкова свързан, че дори не можем да си представим. Скъсването на тези връзки е невъзможно, освен ако не искаш да се обречеш на глад и мизерия. А гладът и мизерията накрая водят до революция.

Ако Путин искаше да е като Китай, за 20 години все щеше да си проличи. Но той говори за прогнилия Запад, докато носи яке на италианския луксозен бранд Loro Piana за 14 000 долара по време на "тазгодишната прослава" на анексирането на Крим. А през това време Китай купува руски петрол, който е 20-30 долара по-евтин от европейския сорт "Брент", защото никой друг не го купува. Но Китай не бърза да гази лука – като Путин.

Или както може би би казала Дани Каназирева - закъде сте, ако престъпността стане неорганизирана?

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea , Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw

"Freeing people from genocide is the reason, motive&goal of the military operation we started in the Donbas&Ukraine," Putin says, then quotes the Bible: "There is no greater love than to lay down one's life for one's friends."

It's like Billy Graham meets North Korea pic.twitter.com/EZkKl0wcID