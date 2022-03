Renault спира производството на автомобили в Русия

По-рано външният министър на Украйна Дмитрий Кулеба призова за бойкот на френския автомобилен производител заради отказа му да спре производството на автомобили в Русия. Той направи това с пост в Twitter.

"Renault" отказва да напусне Русия. Не е изненадващо, че компанията подкрепя брутална война в Европа. Но грешките трябва да имат цена, особено ако се повтарят. Призовавам клиентите и бизнеса по целия свят да бойкотират Group Renault", написа Кулеба и илюстрира поста си с фотоколаж, който съдържа надписа на английски „Група Рено е спонсор на войната на Путин“.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi