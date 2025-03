МВнР към българите: Не ходете в Истанбул

Българските граждани, които са, или смятат да посетят Истанбул до 23 март, да се съобразяват напълно с указанията на местните власти при придвижването си в града и да избягват места с масови събирания на хора. За това предупреди Министерството на външните работи на България (МВнР). Причината - опозицията в Турция заплаши с масови протести заради арестите на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и десетки други опозиционери.

По-рано Истанбулската губернаторска служба издаде забрана за всякакви протести до 23 март. Преди това кметът на мегаполиса Екрем Имамоглу и десетки други бяха задържани при събития, наречени от опозицията "преврат". Протестите вече се засилват:

Още: Първи коментар на кмета на Истанбул след задържането му (СНИМКА)

Istanbul Erupts!



Clashes break out as students face off with police over the detention of Mayor Imamoglu. Protests grow, tensions rise! pic.twitter.com/Bajk3bxlXI