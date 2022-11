МВнР: Шокирани сме от ужасяващата експлозия в Истанбул

ОЩЕ: Взрив в центъра на Истанбул, има жертви (СНИМКИ и ВИДЕО)

Припомняме, че в неделя мощен взрив избухна на пешеходната туристическа улица „Истиклял” в Истанбул. Инцидентът е довел до жертви броят на загиналите се е увеличил до 6. Пострадалите са най-малко 53.

ОЩЕ: Kонсулът ни в Истанбул потвърди: Няма пострадали българи при експлозията

"Стоим с нашите турски приятели. Сърдечни съболезнования на близките на загиналите и молитви за бързо възстановяване на ранените", пише българското външно министерство в социалната мрежа.

Shocked by the horrific explosion in #Istanbul. We stand with our 🇹🇷 friends. Heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for a speedy recovery of the injured. @MFATurkiye