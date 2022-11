Взрив в центъра на Истанбул, има жертви (СНИМКИ и ВИДЕО)

Губернаторът на града Али Йерликая потвърди, че има 4 жертви и 38 ранени. Според президента Реджеп Ердоган, който направи изявление малко по-късно, броят на загиналите се е увеличил до 6.

Турската прокуратура е образувала досъдебно производство за тероризъм. Не се изключва експлозията да е била дело на атентатор самоубиец.

На мястото са изпратени линейки за оказване на медицинска помощ на ранените. Там вече има множество екипи на пожарната и полицията. Гражданите се извеждат от района.

Инцидентът е станал около 16 ч., когато по улица "Истиклял" са се движили много хора.

🇹🇷🚨 — BREAKING: 5 killed and at least 36 injured after a large explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/d9amT3DAuG

Belaaz News твърди, че пострадалите са поне 36, а жертвите са 5.

🇹🇷🚨 — BREAKING: Injuries reported following a large explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/rxbyILCs7c

Според медията експлозията е дошла от чанта, оставена на една от пейките на улицата - това става ясно от видео, заснето в момента на взрива.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw